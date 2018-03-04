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Aíîíèìåí
íà 04.03.2018 ã.
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Àìè ñåãà - äà âèäèì -1. - íåñúîáðàçåíà ñêîðîñò ñúñ çèìíèòå óñëîâèÿ 2. ãóìè - ïðîòðèòè è ëåòíè 3. ñúñ ñèãóðíîñò áåç êîëàíè è.ò.í.-è êî øè ïðàéì ñåãà.
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