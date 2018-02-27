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Áîðèñîâ: Ãàäîâå èñêàò äà ìå áóòíàò çàðàäè òîêà êàòî ïðåäè 5 ã., íÿìà äà ñòàíå!
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 09:56 / 28.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Íÿêîé èñêà äà ïîâòîðè ôåâðóàðñêèòå ñúáèòèÿ - ïî äðóã ñöåíàðèé, íî ñúñ ñúùèÿ èçïúëíèòåë." Òîâà çàÿâè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ íà ñïåöèàëåí áðèôèíã ïî ïîâîä ñêàíäàëà ñúñ ñäåëêàòà çà ×ÅÇ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. 

Ïî äóìèòå ìó öÿëàòà ñèòóàöèÿ å äîáðå ñêàëúïåí ñöåíàðèé, ñïåêóëèðàù ñ íåãîâîòî èìå. "Âèäÿõ êàê õîðàòà âúâ Ôåéñáóê ñå íàñòðîéâàò ñðåùó ìåí, êàê 3 000 000 èçâåäíúæ êàçâàò, ÷å åäâà ëè íå àç ñúì íàïðàâèë òàçè ãëóïîñò. Òîâà å ñöåíàðèÿò íà òåçè ãàäîâå. Ùå ãè ãîíÿ äîêðàé", êîìåíòèðà Áîðèñîâ. 

"Ñåãà â ïðîñòðàíñòâîòî ñå íàñàæäà ïëàíèðàíî óñåùàíåòî, ÷å çàä íÿêàêâà Ãèíêà îò Ïàçàðäæèê ñòîè íÿêîé îò íàñ è ïðàâè ñäåëêà. Òîâà å ëúæà. Òîëêîâà þâåëèðíà êîîïåðàöèÿ ìè ñïðåòíàõà - çíàÿò, ÷å ñúì â ÷óæáèíà, ÷å ñúçíàíèåòî ìè å àíãàæèðàíî òàì. Îáåùàõ äà ðàçíèùÿ ñëó÷àÿ äîêðàé."

Ïî äóìèòå ìó â îáùåñòâîòî ñå íàñàæäà ìíåíèåòî, ÷å ñäåëêàòà å ïðèêëþ÷èëà, êîåòî îáà÷å íå îòãîâàðÿ íà èñòèíàòà. Áîðèñîâ ñúîáùè, ÷å çà ÿñíîòà ñå å îáúðíàë êúì ÷åøêèÿ ïðåìèåð. Â ïèñìîòî, êîåòî âå÷å å ïîëó÷èë êàòî îòãîâîð, èçëèçà èíôîðìàöèÿ, ÷å áàíêèòå ñàìî ñà èçðàçèëè íàìåðåíèå çà ôèíàíñèðàíå. "Õâúð÷àùè ëèñòà, êîèòî íèùî íå çíà÷àò, ïèñìà çà êîìôîðò", îòñå÷å ïðåìèåðúò. 

Áîðèñîâ ïîñúâåòâà è ïðåçèäåíòà äà ñå îáúðíå êúì ñâîÿ êîëåãà, äà ïîïèòà, äà ñå ïîèíòåðåñóâà. "Äà âëîæèì öÿëàòà ìîù íà äúðæàâàòà. Íÿìà äà äàì äà íè ñðèíàò ðåïóòàöèÿòà." 









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áîéêî å ïè÷ :) .... ÷åðâåíèòå áîêëóöè ïîäïëàòåíè ñ ðóáëè ñà â àòàêà :)
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Ãîðêè÷êèÿò!!! Êàòî íå çíàåø êàêâî ïðàâÿò ìèíèñòðèòå òè, îáðàòíî ïðè îâöåòå íà ñåëî!!!
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Çàùîòî íÿìà ìàñà ïîä êîÿòî äà ñå ñêðèå ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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