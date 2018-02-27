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|Áîðèñîâ: Ãàäîâå èñêàò äà ìå áóòíàò çàðàäè òîêà êàòî ïðåäè 5 ã., íÿìà äà ñòàíå!
Ïî äóìèòå ìó öÿëàòà ñèòóàöèÿ å äîáðå ñêàëúïåí ñöåíàðèé, ñïåêóëèðàù ñ íåãîâîòî èìå. "Âèäÿõ êàê õîðàòà âúâ Ôåéñáóê ñå íàñòðîéâàò ñðåùó ìåí, êàê 3 000 000 èçâåäíúæ êàçâàò, ÷å åäâà ëè íå àç ñúì íàïðàâèë òàçè ãëóïîñò. Òîâà å ñöåíàðèÿò íà òåçè ãàäîâå. Ùå ãè ãîíÿ äîêðàé", êîìåíòèðà Áîðèñîâ.
"Ñåãà â ïðîñòðàíñòâîòî ñå íàñàæäà ïëàíèðàíî óñåùàíåòî, ÷å çàä íÿêàêâà Ãèíêà îò Ïàçàðäæèê ñòîè íÿêîé îò íàñ è ïðàâè ñäåëêà. Òîâà å ëúæà. Òîëêîâà þâåëèðíà êîîïåðàöèÿ ìè ñïðåòíàõà - çíàÿò, ÷å ñúì â ÷óæáèíà, ÷å ñúçíàíèåòî ìè å àíãàæèðàíî òàì. Îáåùàõ äà ðàçíèùÿ ñëó÷àÿ äîêðàé."
Ïî äóìèòå ìó â îáùåñòâîòî ñå íàñàæäà ìíåíèåòî, ÷å ñäåëêàòà å ïðèêëþ÷èëà, êîåòî îáà÷å íå îòãîâàðÿ íà èñòèíàòà. Áîðèñîâ ñúîáùè, ÷å çà ÿñíîòà ñå å îáúðíàë êúì ÷åøêèÿ ïðåìèåð. Â ïèñìîòî, êîåòî âå÷å å ïîëó÷èë êàòî îòãîâîð, èçëèçà èíôîðìàöèÿ, ÷å áàíêèòå ñàìî ñà èçðàçèëè íàìåðåíèå çà ôèíàíñèðàíå. "Õâúð÷àùè ëèñòà, êîèòî íèùî íå çíà÷àò, ïèñìà çà êîìôîðò", îòñå÷å ïðåìèåðúò.
Áîðèñîâ ïîñúâåòâà è ïðåçèäåíòà äà ñå îáúðíå êúì ñâîÿ êîëåãà, äà ïîïèòà, äà ñå ïîèíòåðåñóâà. "Äà âëîæèì öÿëàòà ìîù íà äúðæàâàòà. Íÿìà äà äàì äà íè ñðèíàò ðåïóòàöèÿòà."
Êîìåíòàðè (10)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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