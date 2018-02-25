Ïðîãíîçàòà çà óòðå å ÿñíà: Ìíîãî ñíÿã íàâñÿêúäå

Ïðåïîðúêè è ïðàâèëà çà ïèñàíå íà ìíåíèÿ:
X
Íÿìà äà áúäàò äîïóñêàíè è òîëåðèðàíè:
Èçïîëçâàíå íà îáèäíè äóìè, íàñàæäàíå íà íàïðåæåíèå è îìðàçà.
Îïëþâàíå íà êîíêóðåíòè. Ìîëÿ íå äàâàéòå ìíåíèÿ çà ñîáñòâåíèÿ ñè áèçíåñ, ìåñòîðàáîòàòà ñè èëè îáèäíè òàêèâà çà êîëåãè èëè êîíêóðåíòè.
Íå ïóáëèóâàéòå ëè÷íà èíôîðìàöèÿ íà õîðà, êàêòî è ñíèìêè íà õîðà â ëèöà îòáëèçî, áåç òÿõ ïîçâîëåíèå.
Íå ïîâòàðÿéòå ìíåíèÿ. Ïóñêàéòå íîâî ìíåíèå çà äàäåí îáåêò èëè áèçíåñ, ñàìî àêî èìàòå íîâè âïå÷àòëåíèÿ.
Äîáðè ïðàêòèêè:
Äîáðå å êîãàòî ïóáëèêóâàòå ìíåíèå, òî äà ñå ïîçîâàâà íà ëè÷íî ïðåæèâÿâàíå èëè âïå÷àñòëåíèå, à íå íà ñëóõîâå è ðàçêàçè íà òðåòè ëèöà.
Áúäåòå ïîäðîáíè è îïèñàòåëíè, äàâàéòå êîíêðåòíè ïðèìåðè êàêâî âè õàðåñâà èëè êàêâî íå.