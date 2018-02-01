Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè: ÄÀÍÑ è ÍÀÏ äà ïðîâåðÿò ñäåëêàòà çà ×ÅÇ!

Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ âúçëîæè íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" è Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ ïî ïðèõîäèòå äà íàïðàâÿò ïúëíà ïðîâåðêà íà ñäåëêàòà ïî ïðîäàæáàòà íà åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíîòî äðóæåñòâî ×ÅÇ, êàêòî è íà äðóæåñòâîòî êóïóâà÷ - "Èíåðêîì Áúëãàðèÿ". Òîâà ñúîáùèõà îò ïðàâèòåëñòâåíàòà èíôîðìàöèîííà ñëóæáà.
© ÁÃÍÅÑ
Ïðåìèåðúò ñúùî òàêà ïîèñêà â ðàçñëåäâàíåòî íà âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà äà ñå âêëþ÷àò Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå è Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð.
Áîðèñîâ ðàçãîâàðÿ ñ ðúêîâîäñòâàòà íà ÍÀÏ è ÊÔÍ, êîèòî ãî óâåðèõà, ÷å íàáëþäàâàò ñäåëêàòà îò ÷åòâúðòúê è ùå èçâúðøàò íåçàáàâíà ïðîâåðêà.
"Ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà îòíîøåíèå ïî ñäåëêàòà ìåæäó äâåòå ÷àñòíè êîìïàíèè, íî ùå èçïîëçâà ðåñóðñà ñè äà ïðîâåðè âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà è äà ãàðàíòèðà åíåðãèéíàòà ñèãóðíîñò", äîïúëâàò îò ïðåññëóæáàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å ñäåëêàòà çà ×ÅÇ ðàçêëàòè ïðàâèòåëñòâîòî. Â÷åðà åíåðãèéíèÿò ìèíèñòúð Òåìåíóæêà Ïåòêîâà õâúðëè îñòàâêàòà ñè. Ïðè÷èíàòà - áëèçêè îòíîøåíèÿ ñúñ ñîáñòâåíèöèòå íà ïàçàðäæèøêàòà ñåìåéíà ôèðìà "Èíåðêîì ãðóï".
Ïî÷òè âåäíàãà îò Áðþêñåë ñå íàìåñè ïðåìèåðúò è îáÿâè, ÷å ïðèåìà îñòàâêàòà íà Ïåòêîâà. Îò äóìèòå ìó ñòàíà ÿñíî, ÷å ëè÷íî òîé ÿ å ïîñúâåòâàë íà òîçè õîä, çà äà íÿìà ñïåêóëàöèè è ñúìíåíèÿ çà êîíôëèêò íà èíòåðåñè.