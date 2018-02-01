Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè: ÄÀÍÑ è ÍÀÏ äà ïðîâåðÿò ñäåëêàòà çà ×ÅÇ!
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 10:02 / 25.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ÁÃÍÅÑ
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ âúçëîæè íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ "Íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò" è Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ ïî ïðèõîäèòå äà íàïðàâÿò ïúëíà ïðîâåðêà íà ñäåëêàòà ïî ïðîäàæáàòà íà åëåêòðîðàçïðåäåëèòåëíîòî äðóæåñòâî ×ÅÇ, êàêòî è íà äðóæåñòâîòî êóïóâà÷ - "Èíåðêîì Áúëãàðèÿ". Òîâà ñúîáùèõà îò ïðàâèòåëñòâåíàòà èíôîðìàöèîííà ñëóæáà.

Ïðåìèåðúò ñúùî òàêà ïîèñêà â ðàçñëåäâàíåòî íà âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà äà ñå âêëþ÷àò Êîìèñèÿòà çà åíåðãèéíî è âîäíî ðåãóëèðàíå è Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð.

Áîðèñîâ ðàçãîâàðÿ ñ ðúêîâîäñòâàòà íà ÍÀÏ è ÊÔÍ, êîèòî ãî óâåðèõà, ÷å íàáëþäàâàò ñäåëêàòà îò ÷åòâúðòúê è ùå èçâúðøàò íåçàáàâíà ïðîâåðêà.

"Ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà îòíîøåíèå ïî ñäåëêàòà ìåæäó äâåòå ÷àñòíè êîìïàíèè, íî ùå èçïîëçâà ðåñóðñà ñè äà ïðîâåðè âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà è äà ãàðàíòèðà åíåðãèéíàòà ñèãóðíîñò", äîïúëâàò îò ïðåññëóæáàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ñäåëêàòà çà ×ÅÇ ðàçêëàòè ïðàâèòåëñòâîòî. Â÷åðà åíåðãèéíèÿò ìèíèñòúð Òåìåíóæêà Ïåòêîâà õâúðëè îñòàâêàòà ñè. Ïðè÷èíàòà - áëèçêè îòíîøåíèÿ ñúñ ñîáñòâåíèöèòå íà ïàçàðäæèøêàòà ñåìåéíà ôèðìà "Èíåðêîì ãðóï".

Ïî÷òè âåäíàãà îò Áðþêñåë ñå íàìåñè ïðåìèåðúò è îáÿâè, ÷å ïðèåìà îñòàâêàòà íà Ïåòêîâà. Îò äóìèòå ìó ñòàíà ÿñíî, ÷å ëè÷íî òîé ÿ å ïîñúâåòâàë íà òîçè õîä, çà äà íÿìà ñïåêóëàöèè è ñúìíåíèÿ çà êîíôëèêò íà èíòåðåñè.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
-1
 
 
Íÿìà ëàïà÷êà ìàé çà òèêâî÷à-è ïðîâåðêèðŸ˜„
0
 
 
È îùå ìíîãî äðóãè èíñòèòóöèè - ïðîêóðàòóðà.....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ôåâðóàðè 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2017/2018 ã.
Âèòîøà - Ïèðèí 17/09/17
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè â çàëà, 2018 ãîäèíà
Çèìíè îëèìïèéñêè èãðè 2018
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: