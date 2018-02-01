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Áëèçíà÷åòà ñà â áîëíèöà ñ ìîçú÷íè êðúâîèçëèâè, àðåñòóâàõà ìàéêàòà! (ÂÈÄÅÎ)
Èçòî÷íèê: Íîâà òâ 12:48 / 20.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äâå äåöà - áëèçíàöè íà 3 ãîäèíè, ñà ïðèåòè ïî ñïåøíîñò â áîëíèöà â Ïëîâäèâ. Òå ñà ñ ìíîæåñòâî íàðàíÿâàíèÿ ïî òÿëîòî. Ïîäîçèðà ñå äîìàøíî íàñèëèå, à ìàéêàòà å àðåñòóâàíà. Ìîìè÷åíöåòî å ïîñòúïèëî â áîëíèöàòà ñúñ ñèíèíè ïî òÿëîòî. Ñúñòîÿíèåòî íà áðàò÷åòî é áèëî ïî-òåæêî.

"Ìîì÷åíöåòî å ñ òåæúê êðúâîèçëèâ â ìîçúêà è ñ îïàñíîñò çà æèâîòà. Áåøå ìó íàïðàâåíà õèðóðãè÷íà èíòåðâåíöèÿ", îáÿñè ñòàðøè êîìèñàð Àòàíàñ Èëêîâ, äèðåêòîð íà ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ.

Ëåêàðèòå îñòàíàëè øîêèðàíè ïðè âèäà íà äåöàòà, êîèòî ñà ñèëíî íåäîõðàíåíè. Òðèãîäèøíèòå áëèçíàöè òåæàëè êîëêîòî íÿêîëêîìåñå÷íè áåáåòà.

"Ïî âñè÷êî ëè÷è, ÷å êàòî ìàéêà òÿ íå å ïîëàãàëà íåîáõîäèìèòå ãðèæè çà òÿõ òàêà êàêòî òðÿáâà äà áúäå", äîáàâè Èëêîâ.

Ïðåä ïîëèöàèòå ìàéêàòà îòðåêëà äà å áèëà äåöàòà. Îáÿñíèëà, ÷å ãèïñîâà êàðòèíà ïàäíàëà âúðõó ãëàâàòà íà ìîì÷åíöåòî. Àïàðòàìåíòúò é å çàïå÷àòàí îò ïîëèöèÿòà, à ñúñåäèòå é âúâ âõîäà âúîáùå íå çíàÿò, ÷å â æèëèùåòî ñå îòãëåæäàò äåöà.

Ìàéêàòà å àðåñòóâàíà îùå ñíîùè, ñëåä êàòî äîâåëà äåöàòà â áîëíèöàòà. Òÿ å áèëà ïèÿíà. Ñëó÷àÿò å ïðåäàäåí íà ïðîêóðàòóðàòà.










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