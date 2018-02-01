Îòêðèòèòå çàñòðåëÿíè â ñïîðòíî "Àóäè" â Ïàìïîðîâî ìúæ è æåíà ñà ïëîâäèâ÷àíè

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Åêèï íà "Ñïåøíà ïîìîù" å êîíñòàòèðàë ñìúðòòà èì. Äâàìàòà ñà íà âèäèìà âúçðàñò - íà îêîëî 50 ãîäèíè ìúæà è æåíàòà - íà îêîëî 40 ãîäèíè, áëèçêèòå îùå íå çíàÿò è íÿìà äà ñúîáùàâàìå èìåíàòà çàñåãà. Äâàìàòà ñà îò Ïëîâäèâ. Íà ìÿñòîòî å íàìåðåí ïèñòîëåò.", êàçà øåôúò íà ÎÄ íà ÌÂÐ - Ñìîëÿí Íèêîëàé Äèìîâ.
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