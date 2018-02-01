Îáèëíèÿò ñíåãîâàëåæ áëîêèðà àâòîìîáèëè â öÿëàòà ñòðàíà

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 08:46 / 11.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îãðàíè÷åíî å äâèæåíèåòî çà ïðåâîçíè ñðåäñòâà íàä 12 òîíà ïðåç ïðîõîäèòå "Ðîæåí", "Êîòëåíñêè", Ïðåâàëà è Ïðåäåëà, è ïî ïúòÿ ßêîðóäà - Þíäîëà çàðàäè ñíåãîïî÷èñòâàíå, ñúîáùàâàò îò Ïúòíàòà àãåíöèÿ. Îò òàì ñúâåòâàò øîôüîðèòå, íà êîèòî èì ïðåäñòîè ïúòóâàíå, äà òðúãâàò íà ïúò ñ àâòîìîáèëè, ïîäãîòâåíè çà çèìíè óñëîâèÿ, è äà êàðàò ñúñ ñúîáðàçåíà ñêîðîñò è ïîâèøåíî âíèìàíèå.

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