Òåæêà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Ðóñå - Áÿëà âçå æåðòâà

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Èçòî÷íèê: bTV 12:50 / 10.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Óäàðúò å áèë òîëêîâà ñèëåí, ÷å äâåòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñà èçëåòåëè â êðàéïúòíèòå õðàñòè. Øîôüîðúò íà êîëàòà å çàãèíàë íà ìÿñòî.










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