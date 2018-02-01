Ñêàíäàëíî! Ïðîäàâàò 12-ãîäèøíàòà Êëåîïàòðà çà 100 õèë. åâðî!

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Ñíèìêàòà íà ìàëêàòà Êëåîïàòðà áåøå ïóáëèêóâàíà â ðàçãðàäñêà ôåéñáóê ãðóïà çà ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà âåùè. Îáÿâàòà å îò ïðîôèë ñ èìåòî "Ïðèíöåñàòà íà òàòå" è èíôîðìèðà, ÷å ñðåùó 100 õèëÿäè åâðî äåòåòî ìîæå äà áúäå êóïåíî ñ öåë áðàê.
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