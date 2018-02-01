×åðíà âåñò: Ïî÷èíà îáè÷àí àêòüîð è ïåâåö

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 11:38 / 04.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â÷åðà ñóòðèíòà â ÷åðêâàòà "Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî" â Áëàãîåâãðàä áå îòñëóæåí ìàñëîñâåò çà îáè÷àíèÿ áëàãîåâãðàä÷àíèí. Ñåìåéñòâîòî è ïðèÿòåëèòå ìó èçáðàõà ñïåöèàëíî ïðàçíèêà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå çà íàé-òåæêàòà è ñèëíà ìîëèòâà, êîÿòî ñå ïðàâè ñàìî â ìíîãî ñïåöèàëíè ñëó÷àè è ñå èçâúðøâà îò òðèìà ñâåùåíèöè. 

Îòåö Àíäîí âîäè ìàñëîñâåòà, èçïúëíè ãî çàåäíî ñ îòåö Ïåòúð è îòåö Êèðèë. Íà 14 äåêåìâðè àêòüîðúò íàâúðøè 65 ãîäèíè. Íèêîëàé Êèì÷åâ áå ñðåä åìáëåìèòå íà êóëòóðíèÿ æèâîò â îáëàñòíèÿ öåíòúð íà Ïèðèíñêî. Îòñêîðî ïåíñèîíåð, òîé ïðîäúëæàâàøå äà èãðàå â êèíîòî è â ñïåêòàêëèòå íà áëàãîåâãðàäñêèÿ òåàòúð.










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