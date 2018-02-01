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|Êîëîñàëíî ïî ìàùàá: Â Êèòàé ïîñòðîèõà æï ëèíèÿ ñàìî çà 9 ÷àñà (ÂÈÄÅÎ)
Ïîñòðîåíèÿò æï ó÷àñòúê ñå íàìèðà â îêðúã Ëóíÿí. Òîé èìà âàæíî çíà÷åíèå, òúé êàòî ñâúðçâà òðè ãîëåìè ðàçêëîíåíèÿ - Ãàíëóí (Ganlong Railway), Ãàíæóéëóí (Ganruilong Railway) è Äæàíëóí (Zhanglong Railway). Ñòðîèòåëñòâîòî ñå ñëó÷âà â íîùòà íà 19 ñðåùó 20 ÿíóàðè òàçè ãîäèíà. Òðÿáâà äà îòáåëåæèì, ÷å îòìåòíàòà ðàáîòà å êîëîñàëíà ïî ìàùàáè. Ñòðîèòåëèòå íå ñàìî ïîëàãàò ðåëñèòå, íî è ñâåòîôàðèòå, ñðåäñòâàòà çà ìîíèòîðèíã íà äâèæåíèåòî íà òðàíñïîðòíèòå ñðåäñòâà è äð. Çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîåêòà â òàêúâ ñïåøåí ñðîê ñà áèëè ïðèâëå÷åíè ïî÷òè 1500 ðàáîòíèêà, 23 åäèíèöè òåæêà òåõíèêà è 7 âëàêà. Âñÿêà åäíà îò 7-òå áðèãàäè ïðåöèçíî å èçïúëíÿâàëà ñâîÿ ó÷àñòúê. Õàîñúò âúâ âèäåîòî, âñúùíîñò, ïðåäñòàâëÿâà ìíîãî äîáðå îðãàíèçèðàí ïëàí íà äåéñòâèå.
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