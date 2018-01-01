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Êðàé! Îñòàâèõà 14-ãîäèøíèÿ óáèåö íà áåçäîìíèêà â àðåñòà! Äåíèñ: Ìíîãî ñúæàëÿâàì, èñêàì äà ñå ïðèáåðà â íàñ
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 13:01 / 30.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñúñòàâ íà Âàðíåíñêèÿ àïåëàòèâåí ñúä ïîòâúðäè êàòî çàêîíîñúîáðàçíà è îáîñíîâàíà íàé-òåæêàòà ìÿðêà çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà, îïðåäåëåíà ïðåäè áðîåíè äíè îò ÎÑ - Âàðíà ñïðÿìî 14-ãîäèøíèÿ Äåíèñ Æ., îáâèíåí â óáèéñòâîòî íà ìúæ îò Âàðíà. Íåïúëíîëåòíèÿò å ïðèâëå÷åí êàòî îáâèíÿåì çà óáèéñòâî ïî õóëèãàíñêè ïîäáóäè íà 53-ãîäèøíèÿ áåçäîìíèê Êðàñèìèð Ê., èçâúðøåíî ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí çà æåðòâàòà íà÷èí è ñ îñîáåíà æåñòîêîñò. Ñïîðåä îáâèíåíèåòî Äåíèñ èìà ñúó÷àñòíèê - 13-ãîäèøíî ìàëîëåòíî ìîì÷å, êîåòî íå íîñè íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò.

Ñïîðåä ðàçñëåäâàùèòå, íà 16 ÿíóàðè äåöàòà âëåçëè â êîíôëèêò ñ áåçäîìíèêà ïðåä ïóíêò çà âòîðè÷íè ñóðîâèíè, à äåí ïî-êúñíî ìó íàíåñëè ïîáîé. Íÿêîëêî äíè ïî-êúñíî òèíåéäæúðèòå ñå âúðíàëè ïðè ìúæà, êîéòî îáèòàâàë ïðîñòðàíñòâî äî áë. 20 â êâ. "Âë. Âàðíåí÷èê" è ïðîäúëæèëè ñ íàñèëèåòî. Ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà åêñïåðòèçà å óñòàíîâèëà, ÷å ñìúðòòà íà áåçäîìíèÿ ìúæ å íàñòúïèëà âñëåäñòâèå òåæêà ÷åðåïíî-ìîçú÷íà òðàâìà.

Äíåñ âòîðàòà ñúäåáíà èíñòàíöèÿ îñòàâè áåç óâàæåíèå æàëáàòà íà çàùèòàòà íà íåïúëíîëåòíèÿ îáâèíÿåì. Ñàìèÿò Äåíèñ êàçà ïðåä ñúäà: "Ìíîãî ñúæàëÿâàì, èñêàì äà ñå ïðèáåðà â íàñ." Âúïðåêè, ÷å ïðîöåñóàëíà ìÿðêà çà ïðèíóäà "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà" ñïðÿìî íåïúëíîëåòíî ëèöå ñå ïðèëàãà â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè, Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí ñúä ñïîäåëè âñè÷êè îñíîâàíèÿ íà ïúðâàòà ñúäåáíà èíñòàíöèÿ çà ïúðâîíà÷àëíèÿ àðåñò.

Ïðåñòúïëåíèåòî å òåæêî ïî ñìèñúëà íà çàêîíà è ñå íàêàçâà ñ "ëèøàâàíå îò ñâîáîäà" çà ñðîê îò 15 äî 20ã., äîæèâîòåí çàòâîð èëè äîæèâîòåí çàòâîð áåç ïðàâî íà çàìÿíà. Çàðàäè íåïúëíîëåòèåòî íà èçâúðøèòåëÿ îáà÷å, òîâà íàêàçàíèå ñëåäâà äà ñå ðåäóöèðà ñúñ çàòâîð îò 3 äî 10 ãîäèíè.

È òîçè ñúä íàìèðà, ÷å ñúáðàíèòå ìíîæåñòâî ãëàñíè ñâèäåòåëñòâà, êàêòî è îáÿñíåíèÿòà íà ñàìèÿ îáâèíÿåì âîäÿò äî îáîñíîâàíîòî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å Äåíèñ å ñúïðè÷àñòåí êúì ïðåñòúïëåíèåòî, çà êîåòî å ïðèâëå÷åí. Îò ñúáðàíèòå â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî ñâèäåòåëñêè ïîêàçàíèÿ ñå óñòàíîâÿâà, ÷å å èìàëî è äðóãè ñëó÷àè íà óïðàæíÿâàíî íàñèëèå îò íåïúëíîëåòíèÿ Äåíèñ, îñíîâíî âúðõó âúçðàñòíè õîðà, êîèòî çà ùàñòèå íå ñà äîâåëè äî ôàòàëåí ðåçóëòàò. Òîâà ìîòèâèðà è àïåëàòèâíèÿ ñúä äà ïðèåìå, ÷å å íàëèöå è îïàñíîñò ìîì÷åòî äà èçâúðøè ïðåñòúïëåíèå.

Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí ñúä çàïèñà â ñâîåòî îïðåäåëåíèå, ÷å ïúðâàòà ñúäåáíà èíñòàíöèÿ ïðàâèëíî å ïðåöåíèëà, ÷å íèòî ðîäèòåëñêèòå ãðèæè, íèòî íàäçîðà íà ó÷èëèùåòî èëè íà èíñïåêòîð ÄÏÑ(Äåòñêà ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ) áèõà îñúùåñòâèëè çàêîíîñúîáðàçåí êîíòðîë íàä îáâèíÿåìèÿ.

Îïðåäåëåíèåòî, ñ êîåòî ñå ïîòâúðæäàâà èçêëþ÷èòåëíàòà ïî ñâîÿ õàðàêòåð ïúðâîíà÷àëíà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà" çà íåïúëíîëåòíèÿ Äåíèñ Æ., îáâèíåí â óáèéñòâîòî íà áåçäîìíèê îò Âàðíà íå ïîäëåæè íà îáæàëâàíå.





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