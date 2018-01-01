Ñàìîçàòðèâàìå ñå! 681 áúëãàðè çàãóáèõà æèâîòà ñè â êàòàñòðîôè ïðåç 2017-òà

681 áúëãàðè ñà çàãóáèëè æèâîòà ñè âúâ âîéíàòà ïî ïúòèùàòà íà ñòðàíàòà ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà. Òîâà ïîêàçâàò ïîñëåäíèòå äàííè íà ÊÀÒ çà 2017-òà ãîäèíà.
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Îêîí÷àòåëíèòå öèôðè íà ìðà÷íàòà ñòàòèñòèêà ùå áúäàò ïðåäîñòàâåíè îò Ïúòíà ïîëèöèÿ äî äíè.
Â ÷åðíèòå ñïèñúöè ùå áúäàò äîáàâåíè è 111 äóøè, ïî÷èíàëè â áîëíèöè ñëåä êàòàñòðîôè ïðåç 2017 ãîäèíà, ïèøå "Òðóä".
Ñïîðåä äàííèòå íà ÊÀÒ çà êàòàñòðîôèòå åäèí íà âñåêè 6 óáèòè óìèðà â áîëíèöà, à íå íà ìÿñòî ïî âðåìå íà êàòàñòðîôàòà.
Â "Ïúòíà ïîëèöèÿ" èìà ñòàòèñòè÷åñêè îòäåë, êîéòî ñúáèðà äàííèòå îò íÿêîëêî èçòî÷íèêà è ïîñòîÿííî àêòóàëèçèðà ÷èñëàòà. Õîðàòà â íåãî ðàáîòÿò ïî êðàéíî àðõàè÷åí íà÷èí. Ñïîðåä íàáåäáà îò 2015 ã. äàííèòå ñå àêòóàëèçèðàò íà âñåêè 10 äíè ÷ðåç èíôîðìàöèÿ, èçïðàòåíà îò îáëàñòíèòå äèðåêöèè, â òàáëèöà âúâ ôîðìàò Excel.
Ñëåä òîâà âñè÷êè ÷èñëà ãðàôà ïî ãðàôà ñå ïðåõâúðëÿò â îáùà òàáëèöà, êîåòî çàðàäè çàáàâÿíèÿ îòíåìà îùå íÿêîëêî äíè.
Ñïîðåä ñòàòèñòèêàòà áëèçî 30 ñà æåðòâèòå íà ïåøåõîäíè ïúòåêè ïðåç 2017 ã. Ïðåç 2016 ã. áðîÿò íà çàãèíàëèòå å áèë ñàìî 4, êîåòî ïðàâè óâåëè÷åíèå îò 7 ïúòè.