Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ñàìîçàòðèâàìå ñå! 681 áúëãàðè çàãóáèõà æèâîòà ñè â êàòàñòðîôè ïðåç 2017-òà
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 10:07 / 28.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Blagoevgrad24.bg
681 áúëãàðè ñà çàãóáèëè æèâîòà ñè âúâ âîéíàòà ïî ïúòèùàòà íà ñòðàíàòà ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà. Òîâà ïîêàçâàò ïîñëåäíèòå äàííè íà ÊÀÒ çà 2017-òà ãîäèíà.

Îêîí÷àòåëíèòå öèôðè íà ìðà÷íàòà ñòàòèñòèêà ùå áúäàò ïðåäîñòàâåíè îò Ïúòíà ïîëèöèÿ äî äíè.

Â ÷åðíèòå ñïèñúöè ùå áúäàò äîáàâåíè è 111 äóøè, ïî÷èíàëè â áîëíèöè ñëåä êàòàñòðîôè ïðåç 2017 ãîäèíà, ïèøå "Òðóä".

Ñïîðåä äàííèòå íà ÊÀÒ çà êàòàñòðîôèòå åäèí íà âñåêè 6 óáèòè óìèðà â áîëíèöà, à íå íà ìÿñòî ïî âðåìå íà êàòàñòðîôàòà.

Â "Ïúòíà ïîëèöèÿ" èìà ñòàòèñòè÷åñêè îòäåë, êîéòî ñúáèðà äàííèòå îò íÿêîëêî èçòî÷íèêà è ïîñòîÿííî àêòóàëèçèðà ÷èñëàòà. Õîðàòà â íåãî ðàáîòÿò ïî êðàéíî àðõàè÷åí íà÷èí. Ñïîðåä íàáåäáà îò 2015 ã. äàííèòå ñå àêòóàëèçèðàò íà âñåêè 10 äíè ÷ðåç èíôîðìàöèÿ, èçïðàòåíà îò îáëàñòíèòå äèðåêöèè, â òàáëèöà âúâ ôîðìàò Excel.

Ñëåä òîâà âñè÷êè ÷èñëà ãðàôà ïî ãðàôà ñå ïðåõâúðëÿò â îáùà òàáëèöà, êîåòî çàðàäè çàáàâÿíèÿ îòíåìà îùå íÿêîëêî äíè.

Ñïîðåä ñòàòèñòèêàòà áëèçî 30 ñà æåðòâèòå íà ïåøåõîäíè ïúòåêè ïðåç 2017 ã. Ïðåç 2016 ã. áðîÿò íà çàãèíàëèòå å áèë ñàìî 4, êîåòî ïðàâè óâåëè÷åíèå îò 7 ïúòè.

 










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Dimitar Ivanov èìàõ ïðåäâèä ñúïîñòàâêàòà ñ õîðàòà, à íå æåðòâèòå, íî âñå ñúïîñòàâêà íÿìà êàê äà èìà, ñåãà ñà ìíîãî ïî-ñèãóðíè, àêî ïóñíåì àâòîìîáèëèòå îò 70-òå äíåñ ðàâíè ïî áðîé ñúñ ñåãàøíèòå öèôðàòà ùå å ìèíèìóì ïî 10.
0
 
 
Äàà 10 ïúòè ïîâå÷å ñà áèëè òî÷íî ïðåç 70-òå è íàé-âå÷å íèå ñìå ñè âèíîâíè, àêî ãî ðàçáåðåì äîáðå, àêî ëè íå ñàìîãåíîöèä!
0
 
 
Äàëè ìîæå äà ñå íàìåðè ñòàòèñòèêà çà áðàòñêèòå,Áàëêàíñêè íàðîäè?
+1
 
 
Ïðîáëåìà èçîáùî íå å â ìàíòàëèòåò è ãåðìàíåöà äà ãî îñòàâèø áåç êîíòðîë è ñàíêöèè ñå ïðåâðúùà â ãîâåäî.
0
 
 
Îáúðíåòå âíèìàíèå íà öèôðàòà íå ñàìî êàòî íîìåðà íà áðîÿò íà æåðòâèòå íî è ñàìàòà öèôðà 681.....
0
 
 
Ìàíòàëèòåò áúëãàðñêè,òîâà å ïðîáëåìà
+1
 
 
Ñòðàííî íî öèôðàòà ìàé íå å ñëó÷àéíà speed limit is not a speed target è çàêîíà çà äâèæåíèå íå å ëþáîâåí ðîìàí âðàçóìåòå ñå õîðà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« ßíóàðè 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2017/2018 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ 2018
Òåíèñ òóðíèð Ñîôèÿ Îóïúí 2018
Èçáîðè çà ïðåçèäåíò íà ÁÔÑ
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: