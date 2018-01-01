Àðåñòóâàõà Ãóùåðîâ ñëåä çàïîé, ìèëèîíåðñêèÿò ñèí ïîñåãíàë íà ïîëèöàè

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 14:02 / 21.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áèâøèÿò ìúæ íà Ìàðà Îòâàðà÷êàòà îáà÷å áèë òîëêîâà ðàçÿðåí, ÷å ïîñåãíàë íà óíèôîðìåíè ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ. Îðãàíèòå íà ðåäà, îáà÷å íå ñå ñòðåñíàëè è ìîìåíòàëíî ìó ñëîæèëè áåëåçíèöè. Ãóùåðîâ-ìëàäøè å îòâåäåí â àðåñòà çà 24-÷àñà, à ïðîêóðàòóðàòà ìó å ïîâäèãíàëà îáâèíåíèå çà õóëèãàíñòâî è å çàïî÷íàëà ðàçñëåäâàíå.









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Êàêòî ñå êàçâà ñâèíÿ â ÷îâåøêà êîæà
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Ãîëåìèÿ áèçíåñìåí , ìèëèîíåðñêè ñèí êîéòî õîäè ñ îõðàíà , àêî íå ñà íà òàòå ïàðè÷êèòå è îõðàíàòà äàëè òàêà ùå ñå çàÿæäà ñ ìúæå îò ñúñåäíèòå ìàñè . Ùå ÿäå áîé ïî-òðè ïúòè íà íîù , ãîëåìèÿ ìúæ!
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Òîç Òîëóá ñ ïèíñåòà ëè ñè òúðñè ïàòêàòà!!!
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