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|Èçâåñòåí ñïîðòåí æóðíàëèñò çà íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà: Íàé-ãîëÿìàòà ïðîñòîòèÿ!
"Âîåííèÿò ìèíèñòúð êàçâà, ÷å ïðàâè íåùî, êîåòî âå÷å ñúùåñòâóâà. Àêî âîåííèÿò ìèíèñòúð èçëåçå è êàæå, ÷å èñêà äà âúðíå íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà, àç ùå êàæà, ÷å òîâà å íàé-ãîëÿìàòà ïðîñòîòèÿ. Äâå ãîäèíè ñúì áèë â òàíêîâà áðèãàäà. Íèùî íå îêàçâà. Âúçïèòàíèåòî ìè å îò ìàéêà ìè è áàùà ìè, à íå îò êàçàðìàòà", òâúðäè ñïîðòíèÿò æóðíàëèñò Åäóàðä Ïàïàçÿí.
"Äîãîâîðèòå íà êàäðîâèòå âîéíèöè ñà 3 ãîäèíè. Íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà ùå áúäå ïî 6 äî 9 ìåñåöà. Íÿìà ëîøî õîðà, êîèòî èñêàò äîáðîâîëíî äà ó÷àñòâàò, äà äîéäàò è äà çàïúëâàò äóïêè", äîïúëíè äåïóòàòúò. "Íèùî íå ñúì çàùèòàâàë â êàçàðìàòà è íà íèùî íå ñà ìå íàó÷èëè. À, äà. Íàó÷èõ ìîðçîâàòà àçáóêà è ñåãà ñè ÿ òàíàíèêàì ïî óëèöèòå", êàçà ñ íàñìåøêà Ïàïàçÿí. "Êîãà ùå íàó÷èòå ìëàäèòå õîðà äà áîðàâÿò â àâòîìàòè, äà ñå çàùèòàâàò, äà ïàçÿò íàöèîíàëíèÿ èíòåðåñ?", ïèòà Àíãåëîâ.
"Â Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà ñà îòäåëåíè ñðåäñòâà çà 550 ÷îâåêà. Íèå íå îòãîâàðÿìå íà èçèñêâàíèÿòà íà ñúþçíèöèòå êàêâà àðìèÿ äà èìàìå", îïèòà äà äîïúëíè äåïóòàòúò, íî áå ïðåêúñíàò îò âúïðîñ äàëè ñà ïîïèòàëè ìàéêèòå êàêâî ìèñëÿò äà ïðàòÿò äåöàòà ñè â êàçàðìà, à äåïóòàòúò ïîáúðçà äà îòãîâîðè êàòåãîðè÷íî: "Äà. Òå ñà ñúãëàñíè, çàùîòî êàçàðìàòà âðúùà ìúæåñòâîòî". "ÃÅÐÁ ñúùî êàçàõà, ÷å ùå íè ïîäêðåïÿò. Èìà ìåäèéíè ó÷àñòèÿ îò ïîñëåäíèòå ãîäèíè, êîèòî äîêàçâàò òîâà. Àðãóìåíòúò çà çàùèòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò å äîñòàòú÷åí, íå å íóæíî äà âè äàâàì ïîâå÷å àðãóìåíòè", ïðèêëþ÷è Þëèÿí Àíãåëîâ.
"Äîáðîâîëíàòà âîåííà ñëóæáà å êàòî Îáåäèíåíè ïàòðèîòè, îêñèìîðîí íÿêàêúâ. È ñåãà âñåêè ìîæå äà ñå çàïèøå äîáðîâîëíî â àðìèÿòà, äîáðîâîëíî è ïëàòåíî", êîìåíòèðà îò ñâîÿ ñòðàíà Ïàïàçÿí.
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 5 ÷. è 50 ìèí.
+1
ïðåäè 6 ÷. è 33 ìèí.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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