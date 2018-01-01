Èçâåñòåí ñïîðòåí æóðíàëèñò çà íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà: Íàé-ãîëÿìàòà ïðîñòîòèÿ!

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 09:55 / 17.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© btv
"Ðåäíî å äà ñå íàïðàâÿò êðà÷êè êúì âðúùàíåòî íà íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà, çà äà ìîæå áúëãàðñêèòå èíòåðåñè äà ñå çàùèòàâàò îò áúëãàðñêàòà àðìèÿ. Èìàøå äîñòà êîíôëèêòè â ïîñëåäíèòå ãîäèíè. Âñåêè, êîéòî èìà æåëàíèå, êàêòî è äîáðè ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè ïîêàçàòåëè, ìîæå äà ñå çàïèøå â àðìèÿòà". Òîâà êàçà äåïóòàòúò îò ÎÏ Þëèÿí Àíãåëîâ â ñòóäèîòî íà "Òàçè ñóòðèí" ïî bTV. 

"Âîåííèÿò ìèíèñòúð êàçâà, ÷å ïðàâè íåùî, êîåòî âå÷å ñúùåñòâóâà. Àêî âîåííèÿò ìèíèñòúð èçëåçå è êàæå, ÷å èñêà äà âúðíå íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà, àç ùå êàæà, ÷å òîâà å íàé-ãîëÿìàòà ïðîñòîòèÿ. Äâå ãîäèíè ñúì áèë â òàíêîâà áðèãàäà. Íèùî íå îêàçâà. Âúçïèòàíèåòî ìè å îò ìàéêà ìè è áàùà ìè, à íå îò êàçàðìàòà", òâúðäè ñïîðòíèÿò æóðíàëèñò Åäóàðä Ïàïàçÿí. 

"Äîãîâîðèòå íà êàäðîâèòå âîéíèöè ñà 3 ãîäèíè. Íàáîðíàòà âîåííà ñëóæáà ùå áúäå ïî 6 äî 9 ìåñåöà. Íÿìà ëîøî õîðà, êîèòî èñêàò äîáðîâîëíî äà ó÷àñòâàò, äà äîéäàò è äà çàïúëâàò äóïêè", äîïúëíè äåïóòàòúò. "Íèùî íå ñúì çàùèòàâàë â êàçàðìàòà è íà íèùî íå ñà ìå íàó÷èëè. À, äà. Íàó÷èõ ìîðçîâàòà àçáóêà è ñåãà ñè ÿ òàíàíèêàì ïî óëèöèòå", êàçà ñ íàñìåøêà Ïàïàçÿí. "Êîãà ùå íàó÷èòå ìëàäèòå õîðà äà áîðàâÿò â àâòîìàòè, äà ñå çàùèòàâàò, äà ïàçÿò íàöèîíàëíèÿ èíòåðåñ?", ïèòà Àíãåëîâ. 

"Â Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà ñà îòäåëåíè ñðåäñòâà çà 550 ÷îâåêà. Íèå íå îòãîâàðÿìå íà èçèñêâàíèÿòà íà ñúþçíèöèòå êàêâà àðìèÿ äà èìàìå", îïèòà äà äîïúëíè äåïóòàòúò, íî áå ïðåêúñíàò îò âúïðîñ äàëè ñà ïîïèòàëè ìàéêèòå êàêâî ìèñëÿò äà ïðàòÿò äåöàòà ñè â êàçàðìà, à äåïóòàòúò ïîáúðçà äà îòãîâîðè êàòåãîðè÷íî: "Äà. Òå ñà ñúãëàñíè, çàùîòî êàçàðìàòà âðúùà ìúæåñòâîòî". "ÃÅÐÁ ñúùî êàçàõà, ÷å ùå íè ïîäêðåïÿò. Èìà ìåäèéíè ó÷àñòèÿ îò ïîñëåäíèòå ãîäèíè, êîèòî äîêàçâàò òîâà. Àðãóìåíòúò çà çàùèòà íà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò å äîñòàòú÷åí, íå å íóæíî äà âè äàâàì ïîâå÷å àðãóìåíòè", ïðèêëþ÷è Þëèÿí Àíãåëîâ.

"Äîáðîâîëíàòà âîåííà ñëóæáà å êàòî Îáåäèíåíè ïàòðèîòè, îêñèìîðîí íÿêàêúâ. È ñåãà âñåêè ìîæå äà ñå çàïèøå äîáðîâîëíî â àðìèÿòà, äîáðîâîëíî è ïëàòåíî", êîìåíòèðà îò ñâîÿ ñòðàíà Ïàïàçÿí.









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Íÿêîé ìàé, ÷å å âèäÿë áàÿ ãúð÷... ðŸ˜‰
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