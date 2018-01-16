Øîê âúâ âàðíåíñêè áëîê! Ìúæ óðèíèðà ïî âðàòè íà àïàðòàìåíòè

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Îêîëî 17 ÷àñà â÷åðà íà ïóáëè÷íî ìÿñòî - åòàæíà ïëîùàäêà îò æèëèùåí áëîê â åäèí îò ãîëåìèòå êâàðòàëè íà Âàðíà, 60-ãîäèøíèÿò ìúæ óïîòðåáèë ìíîæåñòâî ðóãàòíè, óðèíèðàë ïî âðàòè íà àïàðòàìåíòè è öàïàë îáùèÿ åòàæåí êîðèäîð. Âúçìóòåíè îò äåìîíñòðèðàíîòî îñêúðáèòåëíî îòíîøåíèå, æèâóùè íà àäðåñà ïîäàëè ñèãíàë çà ñëó÷âàùîòî ñå, êàòî ïðèñòèãíàëèòå íà ìÿñòî ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè ñúñòàâèëè àêò íà íàðóøèòåëÿ.
Îò äîêàçàòåëñòâàòà ïî äåëîòî Ðàéîííèÿò ñúä ïðèå, ÷å ñòàâà äóìà çà ïðîÿâà íà íåóâàæåíèå êúì îáùåñòâîòî è ñïðÿìî îêîëíèòå ãðàæäàíè, êàòî íàðóøèòåëÿò ñëåäâà äà ïîíåñå àäìèíèñòðàòèâíà îòãîâîðíîñò ïî ñìèñúëà íà Óêàçà çà áîðáà ñ äðåáíîòî õóëèãàíñòâî. Ñúäúò íàëîæè íà 60-ãîäèøíèÿ ìúæ ãëîáà íàä ñðåäíèÿ ðàçìåð, ïðåäâèäåí çà ïîäîáíî äåÿíèå.
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íà 16.01.2018 ã.
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íà 16.01.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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