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|Áèçíåñìåí: Â Áúëãàðèÿ íèñêè çàïëàòè îò ïî 700-800 ëâ. íå ñúùåñòâóâàò, âçèìà ñå ìíîãî ïîâå÷å
"Àêî ïîâå÷å áúëãàðè â äúðæàâàòà ñà êàòî ìåí - ñòðàíàòà íè ùå å äîñòà ïî-äîáðå. Íÿìà äîñòàòú÷íî óñïåëè áúëãàðè. Äúëãî âðåìå õîðàòà íå ñà âÿðâàëè, ÷å ìîãàò äà óñïåÿ. Íåùàòà îáà÷å âúðâÿò íà äîáðå. Ñëåä 10 ãîäèíè ùå å ìíîãî ïî-äîáðå îò ñåãà", êàçà áèçíåñìåíúò â "Áúëãàðèÿ ñóòðèí".
Ñïîðåä íåãî áúëãàðñêàòà äúðæàâà íå ïîñòàâÿ êîé çíàå êàêâè ïðå÷êè ïðåä õîðàòà, êîèòî èñêàò äà ñå ðàçâèÿò è äà íàòðóïàò áîãàòñòâî. "Áúëãàðèÿ ïîñòàâÿ ìíîãî ïî-ìàëêî ïðå÷êè, îòêîëêîòî äðóãè äúðæàâè. Âñåêè, êîéòî íå ìîæå äà ïîñòèãíå öåëèòå ñè, ñè å âèíîâåí ñàì", ñïîäåëè Ïåí÷åâ. Òîé å êàòåãîðè÷åí, ÷å â Áúëãàðèÿ âå÷å ðÿäêî ñå ñðåùàò çàïëàòè îò ïî 700-800 ëâ.
"Òàêèâà çàïëàòè ñïîðåä ìåí íå ñúùåñòâóâàò. Íå çíàì êîé ïîëó÷àâà òàêèâà íèñêè çàïëàòè. Â Áúëãàðèÿ çàïëàòèòå ñà ñúâñåì ðàçëè÷íè. Íàèñòèíà íå çíàì êúäå èìà òîëêîâà íèñêè çàïëàòè", òâúðäè áèçíåñìåíúò ïðåä Bulgaria ON AIR.
"Ïðîáëåìúò â ñòðàíàòà íè íå ñà íèñêèòå çàïëàòè, à ëèïñàòà íà õîðà. Âñå îùå íÿìà äîñòàòú÷íî ïðåäïðèåìà÷è òóê", ñìÿòà Ïåí÷åâ. Èâàéëî Ïåí÷åâ óòî÷íè, ÷å íå âÿðâà â ìèíèìàëíàòà çàïëàòà, çàùîòî àêî ÷îâåê íå ìîæå äà ïðàâè íèùî - "òî òîé íå çàñëóæàâà è 300 ëâ."
Êîìåíòàðè (40)
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ïðåäè 2 ÷. è 49 ìèí.
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Ïåòúð Äèêîâ - óíôî
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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