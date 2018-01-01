Àêòüîðúò Èâàéëî Çàõàðèåâ ñúùî ñå îòêàçà îò äâóáîé ñ Äàíèåë Çëàòêîâ!

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Ïðåäè îêîëî ÷àñ ñå êîíòóçèõ è íå ìîãà äà ñè ïîçâîëÿ äà äåéñòâàì áåçðàçñúäíî. Êàòî ïðîôåñèîíàëèñò ñìÿòàì, ÷å â ñïîðòà íÿìà ìÿñòî çà èçëèøåí ðèñê è áåçðàçñúäíè äåéñòâèÿ. Îòêàçâàíåòî ìè îò ìà÷à å óâàæåíèå êúì ïðîòèâíèêà, ñïîðòà è ïðîôåñèîíàëèçìà. Èìàøå âúçìîæíîñò äà ñå äîãîâîðèì, êîåòî àç íå ìîãà è íÿìà äà ïðèåìà. Ùå íàìåðÿ íà÷èí äà ñå íàñëàäÿ íà ñòîéíîñòíà áèòêà ñêîðî è ùå ñå ïîäãîòâÿ çà íåÿ ïîäîáàâàùî. Äîòîãàâà ìîåòî ìÿñòî å â òåàòúðà. Ïðåäñòîÿò ìè ïðåäñòàâëåíèÿ â ñòðàíàòà, Èñïàíèÿ è Ùàòèòå, çà êîèòî òðÿáâà äà ñå âúçñòàíîâÿ", ñúîáùè Èâàéëî Çàõàðèåâ íà îôèöèàíëíàòà ñè ñòðàíèöà âúâ Ôåéñáóê.
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