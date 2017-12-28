Ïðîãíîçèòå çà äíåñ: Ïúðâî äúæä, à âå÷åðòà íàâñÿêúäå ñíÿã

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Â ïëàíèíèòå ùå å îáëà÷íî. Ïðåäè îáÿä âàëåæè îò ñíÿã ùå èìà â èçòî÷íèòå ðàéîíè íà Ñòàðà ïëàíèíà, îò äúæä - â Ñòðàíäæà è Ñàêàð. Ñëåä îáÿä ñíÿã ùå çàâàëè è â ìàñèâèòå îò Çàïàäíà Áúëãàðèÿ. Ùå äóõà ñëàá äî óìåðåí þæåí âÿòúð, êîéòî ïðåç äåíÿ ïîñòåïåííî ùå ñå îðèåíòèðà îò þãîèçòîê. Ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà îêîëî 0°, íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 4°.
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