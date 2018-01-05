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|ÌÂÐ: Ìîòèâúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî å ëè÷åí, ñâúðçàí å ñ èíòèìíè îòíîøåíèÿ
"Êúì íàñòîÿùèÿò ìîìåíò ìÿðêà çà íåãî íå å âçåòà, çàùîòî å ïðèâëå÷åí çàäî÷íî. Êîãàòî óñòàíîâèì êúäå å, ùå îïðåäåëèì è ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå", êàçàõà îùå îò ÌÂÐ. "Åêèïúò, êîéòî ðàáîòè ïî ðàçêðèâàíå è äîêàçâàíå íà ïðåñòúïíîòî äåÿíèå ïðîäúëæàâà ðàáîòà ïî îòíîøåíèå íà èçâúðøâàíå íà îãëåäè íà äðóãè ìåñòà, êúäåòî å ïðåáèâàâàë. Î÷àêâàò ñå ðåçóëòàòè îò ìíîãî åêñïåðòèçè. Ñúçäàäåíà å íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ çà îòêðèâàíåòî ìó. Ïî íàðåæäàíå íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ ñìå âïðåãíàëè îãðîìåí ðåñóðñ çà íàìèðàíåòî ìó. Àíãåëîâ å èçêëþ÷èòåëíî îïàñåí, âúîðúæåí å. Îòêðèòè ñà ÷àñòè îò ðú÷íè ãðàíàòà, çàïàëêè çà òàêèâà ãðàíàòè è äðóãè îðúæèÿ â ïîìåùåíèÿòà, êîèòî å îáèòàâàë. Èìàìå èíôîðìàöèÿ, ÷å å îïèòàë äà ñå ñíàáäè è ñ äðóãî îãíåñòðåëíî îðúæèå. Èçâúðøâà ñå ìíîãî ìàùàáíà îïåðàöèÿ ïî èçäèðâàíå íà èçâúðøèòåëÿ", çàÿâè ãë. êîìèñàð Ìëàäåí Ìàðèíîâ.
"Êúäåòî çíàåì, ÷å å áèë çàñè÷àí ïîñëåäíî òîçè ÷îâåê, èìà ðàçïîëîæåíè ïîëèöåéñêè ÷àñòè. Òå ùå îñòàíàò òàì, äîêàòî íå ñìå ñèãóðíè, ÷å íÿìà îïàñíîñò çà õîðàòà. Ëèöåòî äúëãî å æèâÿë â óñëîâèÿ äà ñå óêðèâà, òúé ÷å å âçåë âñè÷êè ìåðêè äà íå äîïóñíå äà áúäå îòêðèò. Òîé âñå ïàê èìà è ïðåäíèíà", äîáàâè òîé.
"Â÷åðà áÿõà ïðîâåäåíè íÿêîëêî îïåðàöèè ïî ïîëó÷åíè èíôîðìàöèè çà âúçìîæíîòî ïðåáèâàâàíå íà ëèöåòî. Â ïîìåùåíèå, êúäåòî å ïðåáèâàâàë áÿõà èççåòè ìíîãî âàæíè âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà", êàçà îùå Ìàðèíîâ.
"Òðóäíî íàìåðèõìå ìîòèâà çà èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëåíèå, çàùîòî ïîâå÷åòî ðîäíèíè, êîèòî ìîãàò äà íè äàäàò èíôîðìàöèÿ, ñà æåðòâà íà ñàìîòî ïðåñòúïëåíèå. Êîëåãèòå íàèñòèíà ðàáîòèõà äåíîíîùíî è ñå ñïðàâèõà ìíîãî äîáðå ñúñ ñëó÷àÿ", äîáàâè îùå Ìàðèíîâ.
"Ìîòèâúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî å ëè÷åí è å ñâúðçàí ñ èíòèìíè îòíîøåíèÿ. Ëèöåòî èìà îñîáåíîñòè íà õàðàêòåðà, êîèòî ãî ïðàâÿò èçêëþ÷èòåëíî ðàçäðàçíèòåëåí, êîãàòî áúäå îòõâúðëåí îò æåíà. Ïðîÿâÿâàë å è ðåâíîñò êúì ìúæà, ñ êîãîòî æèâåå íà ñåìåéíè íà÷àëà", êàçà òîé.
"Êåòè íàé-âåðîÿòíî íå å óáèòà, êúäåòî ÿ íàìåðèõìå. Òÿ å áèëà çàñòðåëÿíà îáà÷å ïúðâà, à ñëåä òîâà è îñòàíàëèòå. Ïðåâîçåíà å äî òîçè êëàäåíåö, â êîéòî ÿ îòêðèõìå ñ äæèïà. Íàé-âåðîÿòíî å ïðåñòîÿëà ìúðòâà èçâåñòíî âðåìå, ïðåäè äà áúäå çàêàðàíà êúì êëàäåíåöà. Îðúæèåòî âñå îùå íå å îòêðèòî, òî å íåçàêîííî ïðèòåæàâàíî", êàçà Ìàðèíîâ.
Áîðèñëàâ Ñàðàôîâ çàÿâè, ÷å èìåòî íà èçâúðøèòåëÿ å áèëî èçâåñòíî íà ïîëèöèÿòà îùå ñëåä ïúðâèòå 24-÷àñà, íî îïåðàòèâíèòå äåéñòâèÿ íå ñà ïîçâîëèëè äà áúäå ïóáëè÷íî îãëàñåíî. Òîé äîáàâè, ÷å Àíãåëîâ å îïèòàë äà çàëè÷è ïðåñòúïëåíèåòî - ðàçìåñòâàë å òåëàòà íà æåðòâèòå è å ïðèáðàë ÷àñò îò ãèëçèòå.
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