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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 10:52 / 04.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Øîêèðàùî íèñêè öåíè! Òàêà ïëîâäèâ÷àíèí îïèñà ïðåä Plovdiv24.bg îíîâà, êîåòî å âèäÿë â "Êàóôëàíä", íî â... Áåðëèí - Berlin Alexanderplatz. "Çäðàâåéòå! Èçïðàùàì âè àêòóàëíè ñíèìêè îò äíåñ îò âúïðîñíèÿ ìàãàçèí â ñúðöåòî íà ñòîëèöàòà íà Ãåðìàíèÿ... Åòî òîâà å ñâîáîäåí ïàçàð... Íî â Áúëãàðèÿ òàêèâà íåùà íå ñå ïðàâÿò" - òîâà ñà ëàêîíè÷íèòå äóìè íà íàøèÿ ÷èòàòåë. Êîìåíòàðèòå è èçâîäèòå çà ïîðåäåí ïúò îñòàâÿìå íà âàñ...




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È ñåãà àêî íÿêîé óìíèê ïàê êàæå "Àáå òîâà íå å âÿðíî" - ïàçàðóâàë ñúì â Êàóôëàíä â Áåðëèí ñúùî, öåíèòå ñà Â ÏÚÒÈ ïî- íèñêè! Äîðè è ñëåä êàòî íàïðàâèø ïðåêàëêóëàöèÿòà îò åâðî â ëåâà - öåíèòå èì îòíîâî ñà ìíîãî ïîä íàøèòå!!!
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Â Áúëãàðèÿ ùå ñè ãè çàïàçÿò êîëåäíèòå øîêîëàäè âúâ ôîðìàòà íà äÿäî Êîëåäà, ñíåæèíêè, êàìáàíêè è ò.í. çà äðóãàòà ãîäèíà îáà÷å ñ èçòåêúë ñðîê ðŸ˜‚
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Íàèñòèíà ëè ñòå èçíåíàäàíè èëè ÷àê ñåãà ðàçáèðàòå ÷å ñòîêèòå â ñòðàíàòà íè âèíàãè ñà ïðîäàâàíè ïî-ñêúïî îò êîëêîòî â ÷óæáèíà?
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Åõ...êîëêî íà äðåáíî çàâèæäàìå íà ãåðìàíöèòå!À òå ïúê ñè íÿìàò áàáè÷êè äåòî äà õâúðëÿò õèëÿäàðêè ïðåç òåðàñèòå ñ ìèçåðíèòå ñè ïåíñèè!
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Ïðîáëåìúò íè å, ÷å âñå ñå ãíåâèì è ïàëèì íà íÿêîãî, íî íå íà ñåáå ñè. Ïðîáëåìèòå íà áúëãàðèòå íå ñà òîëêîâà ñëîæíè, êîëêîòî íà íÿêîãî â Ñîìàëèëåíä, íî òðÿáâà äà ñïðåì ñ òîâà "àóòñîðñâàíå" íà âèíàòà. Äúðæàâàòà, âåðèãèòå, ìåæäóíàðîäíîòî ïîëîæåíèå - òîâà ñà ãëóïîñòè! Ãîñïîäàðÿò íà ïîëîæåíèåòî äíåñ å Ïîòðåáèòåëÿò ñ ãëàâíî Ï. Àêî âìåñòî äà ñå ñïîäåëÿò ñíèìêè ñ êîìïàíèè íà ìàñà, çàäíèöè è êîé êàêâî ÿë çà îáÿä, à ñå êîîðäèíèðàò àêöèè ñðåùó âåðèãèòå, âñÿêà îò òÿõ ìîæå äà áúäå äîêàðàíà äî ðúáà çà 2-3 ìåñåöà. Äàæå íå å íåîáõîäèìî äà ñå ñòèãà äî èðàíñêè ñúáèòèÿ ïî îòíîøåíèå íà öåíîâàòà ïîëèòèêà. Â÷åðà ÷åòà òóê çà íÿêàêâà äîëíà äóïêà, â êîÿòî çà Íîâà ãîäèíà îòèøëè 200 äóøè äà ãè ôèíàíñèðàò ùåäðî è ïîñëå ñå æàëâàò îò ñâåòîâíàòà êîíñïèðàöèÿ. Âñè÷êî å âúïðîñ íà ñàìî÷óâñòâèå, çàåìàíå íà ïîçèöèÿ, ïîñòîÿíñòâî è òâúðäîñò â ïðåñëåäâàíå íà öåëèòå. Äîêàòî âèòàå óáåæäåíèåòî, ÷å âñåêè åäèí ìèòèíã èëè ñòà÷êà òðÿáâà äà óñïåÿò òîòàëíî îùå íà âòîðèÿ äåí è ÷å íÿêîé "îòãîðå" òðÿáâà äà áëàãîâîëè äà íàïðàâè íåùî, ïîëîæåíèåòî ùå å ñúùîòî è ëþáèìîòî ìðúíêàíå ùå ïðîäúëæàâà.
nevena_t
Ïðàçíèê íà ïåíñèîíåðà â Æ.Ð.Òðàêèÿ.Ëè÷íî êìåòúò Êîñòàäèí Äèìèòðîâ íè ïîçäðàâè.
ïðåäè 1 ÷. è 45 ìèí.
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Â Êàóôëàíä ïîíå êàòî îáÿâÿò ïðîìîöèÿ ãè èìà ñòîêèòå,íî âèæòå â Ìåòðî êàêâî ñòàâà .Îò 02.01.2018 ñà îáÿâèëè ïðîìîöèÿ íà êðàâå êèñåëî ìëÿêî Ñîêîëîâî-0.39ëâ. è îùå íå ñå å ïîÿâèëî.
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Íå çàáðàâÿéòå ÷å Êàóôëàíä â Áúëãàðèÿ å Êàóôëàíä-Áúëãàðèÿ ñèðå÷ ïîíå åäèí äèðåêòîð å áúëãàðèí è íå å âíó÷å íà íÿêîé ÷è÷êî îò ñåëî à íà íÿêîé ìíîãî âàæåí äðóãàð.
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Èèèèèèõõõ Áîæå ãëåäàì è íå âÿðâàì íà î÷èòå ñè! Àáå àëàíêîîëó ãåðìàíöèòå ÿâíî æèâåÿò â ñîöèàëèçìà è öåíèòå îò îíîâà âðåìå ïî âðåìåòî íà êîìóíèçìà â Áúëãàðèÿ.Åé ñåãà íè ñå âêèñíà êàéìàêà!
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Íàëè ùå ôàëèðà öÿëàòà âåðèãà, àêî áóòíàò öåíèòå.
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íÿìà øàíñ äà èìà òàêèâà öåíè òóê áã òóê å áåçáîéíà ñêàïîòèÿ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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