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Простреляният данъчен е бивш полицейски служител
Източник: Blagoevgrad24.bg 12:36 / 18.12.2017 Отпечатай Изпрати
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Простреляният в София данъчен е бивш полицейски служител, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. 43-годишният мъж бил уцелен с два куршума, които минали през предното стъкло на автомобила му. Той бил причакан на малка уличка, където колата му се движела с ниска скорост. "В момента лекарите се борят за живота му", уточни Цацаров. 









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На сапун , смърт -измет ,проста ,данъчна ,милиционерска !!!!
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