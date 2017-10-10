ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ëåëêà êúì äåòå â çàáàâà÷êà: Äà òè èçòå÷å êðúâòà, ïóêíè! Íÿìàø ìîçúê!
Äåòå ñå îïëàêâà, ÷å ãîñïîæàòà ãî óäðÿ ñ þìðóê. Äðóãî å å ñïîäåëèëî ñ ðîäèòåëèòå ñè, ÷å âúçïèòàòåëêàòà çàáèâà íîêòè â ãëàâàòà ìó. Ðîäèòåëèòå ñà ïðåäïðèåëè êðóòè ìåðêè. Ñëîæèëè ñà íà åäíî îò äåöàòà çàïèñâàùî óñòðîéñòâî, à ðàçãîâîðúò å ïîâå÷å îò ïîòðåñàâàù.
"Ñàìî äà òè ïîòå÷å êðúâ, íÿìà äà òå ïîãëåäíà! Äà òè èçòå÷å êðúâòà, ïóêíè!", íàðåæäà Ìèëåíà Èâàíîâà, êîÿòî å âúçïèòàòåëêà â ãðàäèíàòà. "Ìàõàé ñå! Îáëè÷àé äîëíèùå è ëÿãàé. Òè è ìîçúê íÿìàø, àìà íÿìà äà êîìåíòèðàìå", ïðîäúëæàâà òÿ. Ðîäèòåëèòå âå÷å ñà ãîâîðèëè ñ äèðåêòîðêàòà. Ïî-êúñíî òÿ êàçâà, ÷å å ãîâîðèëà ñ âúïðîñíàòà æåíà, êîÿòî å ïðèçíàëà, ÷å ãè å êàçàëà òåçè íåùà. Îò êîíòðîëíèòå îðãàíè ïúê ñà ïîìîëèëè ðîäèòåëèòå äà íàïèøàò æàëáè.
Êîìåíòàðè (10)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
íà 10.10.2017 ã.
0
íà 10.10.2017 ã.
0
íà 10.10.2017 ã.
0
íà 10.10.2017 ã.
0
íà 10.10.2017 ã.
-2
íà 10.10.2017 ã.
-1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà