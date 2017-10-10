Ëåëêà êúì äåòå â çàáàâà÷êà: Äà òè èçòå÷å êðúâòà, ïóêíè! Íÿìàø ìîçúê!

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 10:11 / 10.10.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñêàíäàëåí çàïèñ îò äåòñêà ãðàäèíà, îò êîéòî ñòàâà ÿñíî, ÷å åäíà îò âúçïèòàòåëêèòå òîðìîçè äåöàòà, áå èçëú÷åí ïî Íîâà òâ è âå÷å îáèêàëÿ îíëàéí ïðîñòðàíñòâîòî. Â åäíà îò äåòñêèòå ãðàäèíè â Ðóñå ñèñòåìíî ñå îòíàñÿò çëå ñ äåöàòà è èì ïðè÷èíÿâàò ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè òîðìîç. ×óòîòî å ïîâå÷å îò îòâðàòèòåëíî, à âúçïèòàòåëêèòå ïîêàçâàò íåäîïóñòèìî ïîâåäåíèå. Äåòñêîòî çàâåäåíèå ñå êàçâà "×åðâåíàòà øàï÷èöà". 

Äåòå ñå îïëàêâà, ÷å ãîñïîæàòà ãî óäðÿ ñ þìðóê. Äðóãî å å ñïîäåëèëî ñ ðîäèòåëèòå ñè, ÷å âúçïèòàòåëêàòà çàáèâà íîêòè â ãëàâàòà ìó. Ðîäèòåëèòå ñà ïðåäïðèåëè êðóòè ìåðêè. Ñëîæèëè ñà íà åäíî îò äåöàòà çàïèñâàùî óñòðîéñòâî, à ðàçãîâîðúò å ïîâå÷å îò ïîòðåñàâàù.

"Ñàìî äà òè ïîòå÷å êðúâ, íÿìà äà òå ïîãëåäíà! Äà òè èçòå÷å êðúâòà, ïóêíè!", íàðåæäà Ìèëåíà Èâàíîâà, êîÿòî å âúçïèòàòåëêà â ãðàäèíàòà. "Ìàõàé ñå! Îáëè÷àé äîëíèùå è ëÿãàé. Òè è ìîçúê íÿìàø, àìà íÿìà äà êîìåíòèðàìå", ïðîäúëæàâà òÿ. Ðîäèòåëèòå âå÷å ñà ãîâîðèëè ñ äèðåêòîðêàòà. Ïî-êúñíî òÿ êàçâà, ÷å å ãîâîðèëà ñ âúïðîñíàòà æåíà, êîÿòî å ïðèçíàëà, ÷å ãè å êàçàëà òåçè íåùà. Îò êîíòðîëíèòå îðãàíè ïúê ñà ïîìîëèëè ðîäèòåëèòå äà íàïèøàò æàëáè.









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