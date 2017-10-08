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|Ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð ñ äîáðè íîâèíè çà ìíîãî áúëãàðè
Ïî äóìèòå íà ìèíèñòúð Ãîðàíîâ, çà èäíàòà ãîäèíà ñà çàëîæåíè "âñè÷êè òåçè ïîëèòèêè, çà êîèòî ïðåäè øåñò ìåñåöà ïðåòåíäèðàõìå çà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò". "Îáåùàëè ñìå íà Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ ìàãèñòðàëà "Õåìóñ" è äî ïðîëåòòà íà 2018 ã. òÿ ùå áúäå çàâúðøåíà êàòî ïðîåêò äî ðàçêëîíà Ïëåâåí-Ëîâå÷", çàÿâè ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð.
Òîé äîïúëíè, ÷å ñðåä âàæíèòå ïðèîðèòåòè ñà ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, ïîäîáðÿâàíåòî íà ðàáîòàòà íà èíñòèòóöèèòå è ïðåìàõâàíåòî íà èçëèøíàòà áþðîêðàöèÿ. "Âñè÷êî òîâà áåçñïîðíî äðàçíè è ïðèòåñíÿâà íàøèòå îïîíåíòè, êîèòî òðÿáâà äà íàìåðÿò ñìèñëåíè àðãóìåíòè, çà äà ñå ïðîòèâîïîñòàâÿò íà óñïåøíèòå íè ïîëèòèêè", êîìåíòèðà Ãîðàíîâ. Òîé îòáåëÿçà, ÷å ïîòðåáëåíèåòî è äîõîäèòå â ðåàëíèÿ ñåêòîð ðàñòàò è òîâà ñå îöåíÿâà îò îáùåñòâîòî.
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íà 08.10.2017 ã.
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íà 08.10.2017 ã.
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íà 08.10.2017 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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