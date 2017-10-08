Ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð ñ äîáðè íîâèíè çà ìíîãî áúëãàðè

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 17:17 / 08.10.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áþäæåòúò çà èäíàòà ãîäèíà ùå áúäå ñ ïî-ìàëúê äåôèöèò îò òîçè, êîéòî áåøå ïëàíèðàí, ïðåäàäå ÁÍÒ.​​​​​​​ Ó÷èòåëñêèòå çàïëàòè ùå ïðîäúëæàò äà íàðàñòâàò, ïðåäâèæäà ñå óâåëè÷åíèå è çà ñëóæèòåëèòå íà ÌÂÐ, à êàòî öÿëî ðàñòåæúò íà çàïëàùàíåòî â áþäæåòíèÿ ñåêòîð ùå áúäå îêîëî 10%. Ïëàíèðàíèòå ðàçõîäè çà ïåðñîíàë ñà ñ íàä 700 ìèëèîíà ëåâà ïîâå÷å â ñðàâíåíèå ñúñ ñåãàøíèÿ áþäæåò. 

Ïî äóìèòå íà ìèíèñòúð Ãîðàíîâ, çà èäíàòà ãîäèíà ñà çàëîæåíè "âñè÷êè òåçè ïîëèòèêè, çà êîèòî ïðåäè øåñò ìåñåöà ïðåòåíäèðàõìå çà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò". "Îáåùàëè ñìå íà Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ ìàãèñòðàëà "Õåìóñ" è äî ïðîëåòòà íà 2018 ã. òÿ ùå áúäå çàâúðøåíà êàòî ïðîåêò äî ðàçêëîíà Ïëåâåí-Ëîâå÷", çàÿâè ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð. 

Òîé äîïúëíè, ÷å ñðåä âàæíèòå ïðèîðèòåòè ñà ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, ïîäîáðÿâàíåòî íà ðàáîòàòà íà èíñòèòóöèèòå è ïðåìàõâàíåòî íà èçëèøíàòà áþðîêðàöèÿ. "Âñè÷êî òîâà áåçñïîðíî äðàçíè è ïðèòåñíÿâà íàøèòå îïîíåíòè, êîèòî òðÿáâà äà íàìåðÿò ñìèñëåíè àðãóìåíòè, çà äà ñå ïðîòèâîïîñòàâÿò íà óñïåøíèòå íè ïîëèòèêè", êîìåíòèðà Ãîðàíîâ. Òîé îòáåëÿçà, ÷å ïîòðåáëåíèåòî è äîõîäèòå â ðåàëíèÿ ñåêòîð ðàñòàò è òîâà ñå îöåíÿâà îò îáùåñòâîòî.









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