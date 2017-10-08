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|Íÿìà òàêàâà êàòàñòðîôà! Øîôüîð áåç êíèæêà çàáè êîëà ìåæäó îãðàäà è ñòúëá!
Íàñòàíåí å çà ëå÷åíèå â áîëíè÷íîòî çàâåäåíèå, áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. Âîäà÷úò å íåïðàâîñïîñîáåí. Ñúñòîÿíèåòî ìó íå ïîçâîëÿâàëî äà áúäå òåñòâàí ñ äðåãåð çà øîôèðàíå â íåòðåçâî ñúñòîÿíèå, ùå ìó áúäå âçåòà êðúâíà ïðîáà çà õèìè÷åí àíàëèç. Àâòîìîáèëúò, ñ êîéòî ñå ïðèäâèæâàë, íå å íåãîâà ñîáñòâåíîñò, íî å ñúñ ñëóæåáíî ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ, ñëåä êàòî ïðè ïðîâåðêà ïðåäè âðåìå áèëî óñòàíîâåíî, ÷å íÿìà ñêëþ÷åíà çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò". Îò ïðîèçøåñòâèåòî ñà íàíåñåíè çíà÷èòåëíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.
Êîìåíòàðè (8)
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íà 08.10.2017 ã.
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