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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 17:16 / 08.10.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íåïðàâîñïîñîáåí âîäà÷ ïðåäèçâèêàë ïúòåí èíöèäåíò, ñúîáùèõà îò ÌÂÐ. Îêîëî 7.30 ÷. òàçè ñóòðèí ìúæ, êîéòî áèë çàä âîëàíà íà ëåê àâòîìîáèë "Ôîëêñâàãåí Øàðàí" ñ øóìåíñêà ðåãèñòðàöèÿ, ñå äâèæèë ïî óë. "Ñúåäèíåíèå" â ñåëî Ìàäàðà. Ïîðàäè äâèæåíèå ñ íåñúîáðàçåíà ñ ïúòíèòå óñëîâèÿ ñêîðîñò íà äåñåí çàâîé èçëÿçúë îò ïúòíîòî ïëàòíî è ñå áëúñíàë â æåëåçîáåòîíåí ñòúëá. Ñëåä ïðîèçøåñòâèåòî â ÌÁÀË- Øóìåí áèë îòêàðàí 30-ãîäèøåí ìåñòåí æèòåë. Ñëåä ïðåãëåä áèëà óñòàíîâåíà ôðàêòóðà íà ÷åëþñòòà è íà äÿñíîòî êîëÿíî.

Íàñòàíåí å çà ëå÷åíèå â áîëíè÷íîòî çàâåäåíèå, áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. Âîäà÷úò å íåïðàâîñïîñîáåí. Ñúñòîÿíèåòî ìó íå ïîçâîëÿâàëî äà áúäå òåñòâàí ñ äðåãåð çà øîôèðàíå â íåòðåçâî ñúñòîÿíèå, ùå ìó áúäå âçåòà êðúâíà ïðîáà çà õèìè÷åí àíàëèç. Àâòîìîáèëúò, ñ êîéòî ñå ïðèäâèæâàë, íå å íåãîâà ñîáñòâåíîñò, íî å ñúñ ñëóæåáíî ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ, ñëåä êàòî ïðè ïðîâåðêà ïðåäè âðåìå áèëî óñòàíîâåíî, ÷å íÿìà ñêëþ÷åíà çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò". Îò ïðîèçøåñòâèåòî ñà íàíåñåíè çíà÷èòåëíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.









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Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
íà 08.10.2017 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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