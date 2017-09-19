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Ìàéêàòà íà Ìåãç çà Äæóëèàíà Ãàíè: Ñúñóõðåíà îò çëîáà è íåíàâèñò ñòàðèöà!
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 10:03 / 06.10.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Åäèí îò íàé-ãðàíäèîçíèòå ñêàíäàëè, ñ êîèòî ùå áúäå çàïîìíåí òàçãîäèøíèÿò ñåçîí íà VIP Brother, e òîçè ìåæäó Ìåãç è Øåô Ïåòðîâ, êîéòî ñå ðàçðàçè ñëåä ãðîçíà êëåâåòà îò ñòðàíà íà Äæóëèàíà Ãàíè. Òÿ ðàçêàçà íà èìåíèòèÿ ãîòâà÷, ÷å ìàéêà é å ñòàíàëà ñâèäåòåëêà íà ñöåíà, â êîÿòî Ìåãç ïðåä î÷èòå é å ïîñåãíàëà íà ñîáñòâåíàòà ñè ìàéêà. 

Âñåèçâåñòíî å, ÷å Êàêàíàøåâà å áåçêðàéíî ïðèçíàòåëíà íà ñâîÿòà ìàéêà çà âúçïèòàíèåòî, ãðèæèòå è ïîäêðåïàòà, êîÿòî èìà îò íåéíà ñòðàíà è èçêàçâàíåòî íà ñèëèêîíêàòà å â ïúëåí ðàçðåç ñ äåéñòâèòåëíîñòòà. Åòî çàùî ïîñëåäâà îôèöèàëíî èçÿâëåíèå îò ñòðàíà íà ìàéêàòà íà äèçàéíåðêàòà, êîåòî ãëàñè:

"...Äíåñ ñòàíàõ ñâèäåòåë íà íåùî, êîåòî ìå èçóìè, (à âÿðâàéòå ìè òðóäíî ìîæå íåùî äà ìå èçêàðà èçâúí àóðàòà ìè). À èìåííî, êàê â äóøàòà íà åäíà íà ïðúâ ïîãëåä, ìëàäà äåâîéêà âèäÿõ ñúñóõðåíà îò çëîáà è íåíàâèñò ñòàðèöà! Çàùî óìèøëåíî èñêàø äà íàðàíèø íÿêîé, àç íå ãî ðàçáèðàì, à âèå? Íÿìà äà ÿ ïîðèöàâàì,áèõ è äàëà ñúâåò...

Äæóëèàíà Ãàíè, íàäÿâàì ñå äà ñúì èçïèñàëà ïðàâèëíî èìåòî âè, ëúæèòå. êîèòî èçðåêîõòå, ïðåäàäåíè óæ îò "âàøàòà ìàéêà". íå áèõà âè áèëè ïîëåçíè ñ íèùî, íå çàäúðæàéòå òàçè æëú÷ â ñåáå ñè, çàùîòî òÿ âíàñÿ îòðîâà â êðúâòà, à òîâà ùå äîâåäå êúì áîëåçíåíè ñïàçìè è ãúð÷îâå, ïðåæäåâðåìåííî îñòàðÿâàíå, äàíî íå å êúñíî âå÷å!

Ìèñëÿ, ÷å òîâà âíèìàíèå êúì äåâîéêàòà å äîñòàòú÷íî!
À ïúê è êîéòî, êàêâîòî ñè íàïðàâè, íèêîé äðóã íå ìîæå... Â æèâîòà ñè ñúì ñå ñáëúñêâàëà ñ ìíîãî è ðàçëè÷íè õàðàêòåðè,òîâà íå ìå ïëàøè,íàïðîòèâ ìîòèâèðàëî ìå å, è íå ñúì ñå îòêàçàëà äà âÿðâàì,÷å âñå ïàê â äúíîòî íà âñÿêî åäíî ÷îâåøêî ñúùåñòâî èìà ÷àñòèöà äîáðî! Äðóãàòà ëè÷íîñò íå ìèñëÿ äà ÿ êîìåíòèðàì,íå æåëàÿ! Äîðè ñàìàòà ìèñúë ìå îáèæäà!".

Çà ïîðåäíà ñåäìèöà òÿ áå ñðåä íîìèíèðàíèòå, íî Big Brother é ïîçâîëè äà ñïàñè äâàìà ñúêâàðòèðàíòè è òÿ çàùèòè îò èçãîíâàíå Äàíèåë Çëàòêîâ, êîéòî ìúæêè ñå çàñòúïè çà íåÿ, â ïîðåäíèÿ ãðîçåí ñêàíäàë ñ Øåô Ïåòðîâ, êàêòî è ñàìàòà ñåáå ñè.




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