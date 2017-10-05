Ãíåâíè êðÿñúöè è òåæêè çàïëàõè ìåæäó Äæóëèàíà Ãàíè è Ìåãç, íàïðåæåíèåòî åñêàëèðà

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 14:57 / 05.10.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òàçè âå÷åð â åïèçîäà íà VIP Brother ïîëîæåíèåòî â Êúùàòà îòíîâî ùå ñå íàæåæè äî ÷åðâåíî. Ãíåâíè âúçãëàñè, ðàçìÿíà íà îñòðè ðåïëèêè è åäíî æåëàíèå çà íàïóñêàíå íà øîóòî ùå âúëíóâàò ñúêâàðòèðàíòèòå, à íîâàòà ñåäìè÷íà ìèñèÿ Big Brother TV âúðâè ñ ïúëíà ñèëà.

Ñëåä ñêàíäàëà ñ Äàíèåë Çëàòêîâ Øåô Ïåòðîâ áåøå îôèöèàëíî ïðåäóïðåäåí îò Big Brother çà çàïëàõèòå, êîèòî îòïðàâè êúì ôóòáîëèñòà. Ìàëêî ïî-êúñíî, îòíîâî â ïðèñòúï íà ãíÿâ, Ïåòðîâ îòïðàâè ïðèçèâ êúì ñúêâàðòèðàíòèòå äà ãî íîìèíèðàò, à òàçè áåçïðåöåäåíòíà êîíñïèðàöèÿ áå íàêàçàíà îò Ãîëåìèÿ áðàò ñ èìóíèòåò è çàáðàíà íà Øåôà äà èçëú÷è íîìèíàöèèòå ñè òàçè ñåäìèöà. Òàçè âå÷åð ùå âèäèì êàê ïîñëåäíèòå ñúáèòèÿ â Êúùàòà áóêâàëíî ùå ñðèíàò ñêàíäàëíèÿ ãîòâà÷ è òîé ùå ïîæåëàå äà íàïóñíå øîóòî. Äàëè Ïåòðîâ ùå èçïúëíè çàêàíèòå ñè, èëè â êðàéíà ñìåòêà ùå ñå óñïîêîè, ïðåñòîè äà ðàçáåðåì.

Åäíî ñåðèîçíî îáâèíåíèå, îòïðàâåíî îò Äæóëèàíà ïî àäðåñ íà Ìåãç, ùå ñå ïðåâúðíå â ïîâîä íàòðóïàíîòî íàïðåæåíèå ìåæäó äâåòå äàìè äà åñêàëèðà ñ ïúëíà ñèëà. Ìèãëåíà ùå ïîòúðñè ñìåòêà íà ñèëèêîíîâàòà êðàñàâèöà çà äóìèòå ѝ ïî àäðåñ íà îòíîøåíèÿòà ìåæäó Ìåãç è íåéíàòà ìàéêà, à ñïîêîéíèÿò òîí íà Ãàíè áúðçî ùå ñå ïðåâúðíå â ãíåâíè êðÿñúöè è òåæêè çàïëàõè.

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