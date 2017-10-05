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|Ãíåâíè êðÿñúöè è òåæêè çàïëàõè ìåæäó Äæóëèàíà Ãàíè è Ìåãç, íàïðåæåíèåòî åñêàëèðà
Ñëåä ñêàíäàëà ñ Äàíèåë Çëàòêîâ Øåô Ïåòðîâ áåøå îôèöèàëíî ïðåäóïðåäåí îò Big Brother çà çàïëàõèòå, êîèòî îòïðàâè êúì ôóòáîëèñòà. Ìàëêî ïî-êúñíî, îòíîâî â ïðèñòúï íà ãíÿâ, Ïåòðîâ îòïðàâè ïðèçèâ êúì ñúêâàðòèðàíòèòå äà ãî íîìèíèðàò, à òàçè áåçïðåöåäåíòíà êîíñïèðàöèÿ áå íàêàçàíà îò Ãîëåìèÿ áðàò ñ èìóíèòåò è çàáðàíà íà Øåôà äà èçëú÷è íîìèíàöèèòå ñè òàçè ñåäìèöà. Òàçè âå÷åð ùå âèäèì êàê ïîñëåäíèòå ñúáèòèÿ â Êúùàòà áóêâàëíî ùå ñðèíàò ñêàíäàëíèÿ ãîòâà÷ è òîé ùå ïîæåëàå äà íàïóñíå øîóòî. Äàëè Ïåòðîâ ùå èçïúëíè çàêàíèòå ñè, èëè â êðàéíà ñìåòêà ùå ñå óñïîêîè, ïðåñòîè äà ðàçáåðåì.
Åäíî ñåðèîçíî îáâèíåíèå, îòïðàâåíî îò Äæóëèàíà ïî àäðåñ íà Ìåãç, ùå ñå ïðåâúðíå â ïîâîä íàòðóïàíîòî íàïðåæåíèå ìåæäó äâåòå äàìè äà åñêàëèðà ñ ïúëíà ñèëà. Ìèãëåíà ùå ïîòúðñè ñìåòêà íà ñèëèêîíîâàòà êðàñàâèöà çà äóìèòå ѝ ïî àäðåñ íà îòíîøåíèÿòà ìåæäó Ìåãç è íåéíàòà ìàéêà, à ñïîêîéíèÿò òîí íà Ãàíè áúðçî ùå ñå ïðåâúðíå â ãíåâíè êðÿñúöè è òåæêè çàïëàõè.
Âúïðåêè âúòðåøíèòå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ñúêâàðòèðàíòèòå, ñåäìè÷íà ìèñèÿ Big Brother TV òå÷å ñ ïúëíà ñèëà è òå ùå áúäàò ïðèíóäåíè äà ðàáîòÿò â åêèï è äà èçëú÷àò íîâèíàðñêà åìèñèÿ, êàêòî è äà ïîäãîòâÿò ðàçñëåäâàù ðåïîðòàæ. Ñìåõúò îòíîâî ùå ñå çàâúðíå â Êúùàòà, áëàãîäàðåíèå íà âîäåùèòå íà íîâèíèòå Àëôðåäî è Åíäæè Êàñàáèå, à äàëè âñè÷êî ùå çàâúðøè ñ óñïåõ çà äîìàêèíñòâîòî, ùå ðàçáåðåì òàçè âå÷åð.
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Êîìåíòàðè (8)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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