Джон Лоутън и Б.Т.Р хедлайнери в Третото издание на рок събитие в Югозапада - The Brava fest

© Югозападна България отново ще бъде музикална рок сцена. Точно месец остава до третото издание на музикално рок събитие, което се провежда в благоевградското село Дъбрава. The Brava fest- Volume 3 обещава да бъде оригинално и да предложи най- доброто за почитателите на рок музиката. От 1 до 3 септември, гостите на рок фестивала на Пиринския край, ще имат възможност да се докоснат до легендарния английски музикант, рокендрол и блус вокалист на Юрая Хийп Джон Лоутън и обичаните рок легенди Б.Т.Р, които са хедлайнерите в третото издание на фестивала. Основен организатор на събитието тази година е Асоциация за европейско развитие на българското село, а съорганизатор е Радио Благоевград. Акцентът в третото издание е популяризирането на рок музиката сред подрастващите. Именно те ще са съпътстващата изненада в The Brava fest- Volume 3. Рок академията на музикално училище "Престо" ще се пренесе в Дъбрава. През трите дни ще вземат участие местни групи, участници в Голямото рок междучасие и рок банда от съседна Македония. В лицето на Цонко Цонев - Кметъла The Brava fest спечели приятел и поддръжник, който за втора поредна година ще представи именно на това събитието и своята втора книга "" Кметълски истории. Катунът от Каварна". Това са само част от изненадите в The Brava fest - Volume 3. Тази година той се реализира с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Фондация "Америка за България".