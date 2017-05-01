Òúðñÿò ðàáîòíèöè ïî ìîðåòî äîðè îò Èíäèÿ è Áàíãëàäåø

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 11:30 / 29.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íàä 11 600 000 ÷óæäåñòðàííè òóðèñòè ñå î÷àêâà äà ïîñåòÿò Áúëãàðèÿ ïðåç òàçè ãîäèíà êàòî ïðîãíîçàòà å çà çíà÷èòåëåí ðúñò îò 11 íà ñòî ñïðÿìî 2016-à, ñúîáùè Ðóìåí Äðàãàíîâ - äèðåêòîð íà Èíñòèòóòà çà àíàëèçè è îöåíêè â òóðèçìà, ïðåä æóðíàëèñòè â Äîáðè÷, ïðåäàäå "Äàðèê".

Ïî äóìèòå ìó â ãîëåìèòå êóðîðòè - Ñëúí÷åâ áðÿã, Çëàòíè ïÿñúöè, Àëáåíà, âå÷å èìà ïî÷èâàùè îò Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ðóìúíèÿ.

Ðóìåí Äðàãàíîâ ïîñî÷è, ÷å êóëòóðíèÿò òóðèçúì â ãðàäñêà è èñòîðè÷åñêà ñðåäà, ÷èéòî äÿë âå÷å äîñòèãà 50 íà ñòî â îáùàòà ñòðóêòóðà, å íîâèÿò ôåíîìåí.

Áúëãàðèÿ âå÷å å ÷åòèðèñåçîííà äåñòèíàöèÿ, áëàãîäàðåíèå íà íèñêîòàðèôíèòå àâèîêîìïàíèè è êóëòóðíèÿò òóðèçúì äîìèíèðà â ãîëÿìà ÷àñò îò ïîñåùåíèÿòà, ïîÿñíè äèðåêòîðúò íà èíñòèòóòà.

Äðàãàíîâ êîìåíòèðà, ÷å ïðîáëåìúò ñ íåäîñòèãà íà êàäðè â òóðèñòè÷åñêàòà èíäóñòðèÿ íÿìà äà áúäå ðåøåí, äîêàòî ñðåäíàòà çàïëàòà â áðàíøà îñòàâà 320 åâðî ïðè 1400 åâðî â åâðîïåéñêè ñòðàíè.

Ïî äóìèòå ìó ðàáîòîäàòåëè â áðàíøà òúðñÿò ðàáîòíèöè îò òðåòè ñòðàíè - Óêðàéíà, Ìîëäîâà, Áåëàðóñ, äîðè îò Èíäèÿ è Áàíãëàäåø, íî îñòàâà èêîíîìè÷åñêèÿò âúïðîñ - íèñêîòî çàïëàùàíå.

Äðàãàíîâ îòáåëÿçà, ÷å ñðåä öåëèòå íà Íàöèîíàëíèÿ áîðä ïî òóðèçúì å äî 2026 ãîäèíà ñðåäíàòà çàïëàòà â áðàíøà äà äîñòèãíå ðàâíèùåòî â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.










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