ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Àáèòóðèåíòêà ñè ñïóêà òúïàí÷åòî ñ áðúìáàð çà ïðåïèñâàíå íà ìàòóðàòà!
Ñ ïðîâåæäàíåòî íà ìàòóðèòå è çàïî÷âàíåòî íà ïðèåìíèòå èçïèòè çà êîëåæè è óíèâåðñèòåòè ïàöèåíòèòå ñ ïîäîáåí ïðîáëåì ñå óâåëè÷àâàò. Ñðåä òÿõ èìà è òàêèâà, êîèòî âå÷å ñà ÷àñò îò àêàäåìè÷íèÿ æèâîò è ñà èçòåãëèëè èçïèòèòå ñè ñ ìåñåö, çà äà îòïúòóâàò íà áðèãàäè â ÷óæáèíà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 14
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/3 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (9)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 3 ÷. è 29 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 59 ìèí.
+2
ïðåäè 4 ÷. è 31 ìèí.
0
ïðåäè 5 ÷. è 56 ìèí.
0
ïðåäè 6 ÷. è 0 ìèí.
0
ïðåäè 6 ÷. è 40 ìèí.
0
ïðåäè 6 ÷. è 57 ìèí.
0
ïðåäè 7 ÷. è 2 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà