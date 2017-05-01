Óëòèìàòóì: Èçêëþ÷âàò ñèñòåìèòå, àêî áëèçêèòå îòêàæàò äà äàðÿò îðãàíèòå ïðè ìîçú÷íà ñìúðò

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Èçòî÷íèê: Íîâà òâ 16:10 / 21.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðîòèâ èäåÿòà îáà÷å ñå îáÿâèõà îò ïàöèåíòñêèòå îðãàíèçàöèè. Â ïèñìî äî ìåäèèòå òå îïðåäåëèõà åâåíòóàëíàòà ïðîìÿíà â çàêîíà êàòî "èçíóäâàíå íà áëèçêèòå íà ïàöèåíòèòå, èçïàäíàëè â ìîçú÷íà ñìúðò".










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