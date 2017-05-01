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|Австрийски автомобил "лети" с 215 км/ч по АМ "Тракия"
Шофьорът нарушител все още не е хванат. Автомобилът му е с австрийска регистрация. Според българското законодателство шофьорът ще бъде глобен с 850 лева и ще му бъдат отнети 16 контролни точки.
Коментари (6)
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преди 40 мин.
0
преди 46 мин.
0
Спяяя
преди 2 ч. и 39 мин.
-2
преди 3 ч. и 11 мин.
+2
преди 3 ч. и 12 мин.
+4
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