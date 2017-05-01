Австрийски автомобил "лети" с 215 км/ч по АМ "Тракия"

© Нов рекорд на магистрала "Тракия". Камерите на КАТ засякоха шофьор, който се движи с 215 километра в час. Шофьорът нарушител все още не е хванат. Автомобилът му е с австрийска регистрация. Според българското законодателство шофьорът ще бъде глобен с 850 лева и ще му бъдат отнети 16 контролни точки.



За съжаление камерите на магистрала "Тракия" не спират джигитите на пътя. На ден хващат поне по 10 нарушители.



Две седмици преди началото на активния летен сезон полицията започва масови проверки на пътя. Освен за превишена скорост, полицаите ще проверяват и за неправилното изпреварване, неправилни маневри, техническата изправност на автомобилите, употребата на алкохол и упойващи вещества, както и за застраховка "Гражданска отговорност".