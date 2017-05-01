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Австрийски автомобил "лети" с 215 км/ч по АМ "Тракия"
Източник: Нова тв 13:13 / 12.05.2017 Отпечатай Изпрати
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Нов рекорд на магистрала "Тракия". Камерите на КАТ засякоха шофьор, който се движи с 215 километра в час.

Шофьорът нарушител все още не е хванат. Автомобилът му е с австрийска регистрация. Според българското законодателство шофьорът ще бъде глобен с 850 лева и ще му бъдат отнети 16 контролни точки.

За съжаление камерите на магистрала "Тракия" не спират джигитите на пътя. На ден хващат поне по 10 нарушители.

Две седмици преди началото на активния летен сезон полицията започва масови проверки на пътя. Освен за превишена скорост, полицаите ще проверяват и за неправилното изпреварване, неправилни маневри, техническата изправност на автомобилите, употребата на алкохол и упойващи вещества, както и за застраховка "Гражданска отговорност".










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0
 
 
Потенциален убиец! Макар и с австрийска регистрация, може да е всякакъв - българин, циганин, турчин, индиец и т.н. - което не го освобождава от отговорност по българските закони!
-2
 
 
Абе на магистрала с 215 км , не чак толкова зле. Човека на магистралата и знае че автомобила е изряден и пред него няма нещо което да спре защо не. На всички им е ясно, че хората с коли след 2000 г. в слънчев ден и полупразна магистрала, карат с много на 130 или пък на лунна светлина на магистрала да караш с под 130 си малоумщина :D . Все пак това е магистрала. А и вслучая кола с не BG регистрация , мислите ли че някой въобще ще плати тази глоба :)
+2
 
 
А вече може ли да е вън от страната!?!
+4
 
 
Идиотски закони... значи ако си плащам мога да си карам с колкото искам, така ли ? Щото 850 лева глоба не е кой знае какво, точките всеки инструктор срещу съответната сума ти ги оправя... и воала - цирк... Всеки следващ път глобата трябва да е по 2 и е евро !
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