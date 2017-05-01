Àáñóðäåí ðåìîíò íà òðîòîàð çàçèäà ãàðàæ

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 09:27 / 05.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â ðóáðèêàòà "Ìîÿòà íîâèíà" íà Íîâà òâ ïîêàçàõà ñíèìêà îò àáñóðäåí ðåìîíò íà òðîòîàð â Õàñêîâî. Ïðè ïîñòàâÿíåòî íà íîâà íàñòèëêà ðàáîòíèöèòå ñà çàçèäàëè ãàðàæà íà åäíà îò êúùèòå. Îêàçà ñå, ÷å ïðîáëåì èìà íå ñàìî òàì, à ïî öåëèÿ òðîòîàð.

Ñúñ çàçèäàíà âðàòà - òàêà Ãèíêà Ãðóäåâà íàìåðèëà âðàòàòà íà ãàðàæà ñè íà óëèöà "Ñòðàíäæàòà" â Õàñêîâî ïðåäè íÿêîëêî ñåäìèöè. Àñôàëòúò å ïîäàðúê îò ðàáîòíèöèòå, êîèòî ïðàâèëè ðåìîíò íà òðîòîàðèòå. Ïî-àáñóðäíîòî å, ÷å ïðåäè ðåìîíòà áàáà Ãèíêà ãè ïðåäóïðåäèëà äà âíèìàâàò.

Òÿ íÿìà êîëà, íî êúì ãàðàæà íÿìà è äðóã âõîä, çà äà ñå ïîëçâà çà êàêâîòî è äà å.

Îò îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå, èçâúðøèëî ðåìîíòà, òâúðäÿò, ÷å áàáà Ãèíêà ïîèñêàëà äà é çàòâîðÿò ãàðàæà.

Ñëåä ñèãíàëà îò ôèðìàòà ïîåõà àíãàæèìåíò äà ïîïðàâÿò ãðåøêàòà. È äîêàòî çà ãàðàæà íà áàáà Ãèíêà âå÷å èìà îáåùàíèå, íà 30 ìåòðà ïî-íàäîëó èìà îùå åäèí, íåäîñòúïåí çà àâòîìîáèëè.

Ïðîáëåìèòå ñúñ çëîïîëó÷íèÿ òðîòîàð íå ñâúðøâàò. Îêàçâà ñå, ÷å íÿìà êàê ïåøåõîäöèòå äà ãî ïîëçâàò áåçïðåïÿòñòâåíî, çàùîòî íåïðåêúñíàòî òðÿáâà äà ñëèçàò íà ïúòíîòî ïëàòíî.

Îò îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèÿ îáÿñíèõà, ÷å òåçè ðåìîíòè ñå ïðàâÿò ïðè çàâàðåíî ïîëîæåíèå. Îêàçâà ñå, ÷å ðåìîíòúò íà òðîòîàðà å íàïðàâåí, áåç äà áúäàò îò÷åòåíè ñúùåñòâóâàùèòå âõîäîâå è ãàðàæè. Ïðåäâàðèòåëíè ñòðîèòåëíè ïëàíîâå ïðè òàêèâà ðåìîíòè íå áèëè ïðàêòèêà.










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Òðàãåäèÿòà å ,÷å êîãàòî ðàáîòÿò íåêâàëèôèöèðàíè ðàáîòíèöè ,êðàé òÿõ íÿìà ñïåöèàëèñò ,êîéòî äà ãè íàïúòñòâà.Â÷åðà â Àñïàðóõîâ ïàðê âèäÿõ ðàáîòíèöè ,êîèòî áúðêàò áåòîí ñ ìîðñêà âîäà?!
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