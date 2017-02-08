Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
ÎÎÍ îòêàçà äà âúðíå áåæàíöè â Áúëãàðèÿ çàðàäè îïàñíîñò îò æåñòîêîñò
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 17:22 / 08.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Êîìèòåòúò ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà íà ÎÎÍ ïðåêðàòè ïðîöåäóðàòà ïî âðúùàíåòî íà äâàìà áåæàíöè â Áúëãàðèÿ çàðàäè îïàñíîñò îò æåñòîêî, íå÷îâåøêî èëè óíèçèòåëíî îòíîøåíèå, ñúîáùè Áúëãàðñêèÿò õåëçèíêñêè êîìèòåò (ÁÕÊ), öèòèðàéêè ðåøåíèå ïî äåëî îò 15 äåêåìâðè 2016 ã.

Äâàìàòà ñèðèéñêè ãðàæäàíè, Ð. À. À. è Ç. Ì., å òðÿáâàëî äà áúäàò äåïîðòèðàíè îò Äàíèÿ îáðàòíî â Áúëãàðèÿ, êúäåòî ïúðâî ñà ïîäàëè ìîëáà çà çàêðèëà â ñúîòâåòñòâèå ñ Äúáëèíñêèÿ ðåãëàìåíò, ñïîðåä êîéòî áåæàíåö, ìèíàë ïðåç Áúëãàðèÿ è çàëîâåí â äðóãà ñòðàíà, òðÿáâà äà áúäå âúðíàò â Áúëãàðèÿ. 

"Òÿõíàòà äåïîðòàöèÿ îáà÷å áè ïðåäñòàâëÿâàëà íàðóøåíèå íà ÷ëåí 7 îò Ìåæäóíàðîäíèÿ ïàêò çà ãðàæäàíñêèòå è ïîëèòè÷åñêèòå ïðàâà ïîðàäè íåïîíîñèìèòå óñëîâèÿ íà æèâîò", îòáåëÿçâàò îò ÁÕÊ.

Ïðåç þíè 2014 ã. ñèðèéñêèòå ãðàæäàíè, Ð. À. À. è Ç. Ì. (ìúæ è æåíà), âëèçàò íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, òúðñåéêè çàêðèëà. Îùå ñ ïðèñòèãàíåòî ñè òå áèâàò çàäúðæàíè îò áúëãàðñêèòå âëàñòè, êîèòî ïîäëàãàò ìúæà íà ïîáîé ñ þìðóöè è ïîëèöåéñêè ïàëêè. Æåíàòà äúðïàò çà êîñàòà è ñúùî áèÿò ñ ïàëêè, ñëåä êîåòî ÿ îáèñêèðàò íà ãîëî. Âåùèòå èì ñà îòíåòè è òàêà è íå áèâàò âúðíàòè. Ñëåä òîâà äâàìàòà ñèðèéöè ñà èçïðàòåíè â ïðèåìàòåëåí öåíòúð, êúäåòî óñëîâèÿòà ñà èçêëþ÷èòåëíî ëîøè, îïèñâàò ñëó÷àÿ ÁÕÊ. 

Â õðàíàòà ñè òå ÷åñòî íàìèðàò ÷åðâåè è íàñåêîìè, ïîðàäè êîåòî ðÿäêî ñå õðàíÿò. Çàðàäè ëîøèòå õèãèåííè óñëîâèÿ æåíàòà ðàçâèâà èíôåêöèÿ â ìàëêèÿ òàç. Ïðè îïèò äà ïîëó÷è ìåäèöèíñêà ïîìîù îò ëåêàðÿ â öåíòúðà ѝ å îòêàçàíî ñ àðãóìåíòà, ÷å ñèñòåìàòà ùå ñå ñðèíå, àêî âñè÷êè áåæàíöè ïîëó÷àò ëå÷åíèå. Ìúæúò îò ñâîÿ ñòðàíà ñòðàäà îò ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå. Âúïðåêè ÷å íà äâà ïúòè ïðèïàäà â ïðèåìíèÿ öåíòúð, ïîëó÷àâà åäèíñòâåíî áîëêîóñïîêîÿâàùè. Â ìåñòíàòà áîëíèöà òðè ïúòè îòìåíÿò íàñðî÷åíèÿ ìó ÷àñ çà ïðåãëåä áåç ïðè÷èíà, ñëåä êîåòî òîé ñïèðà äà îïèòâà äà òúðñè ëå÷åíèå.

Ìúæúò å íàïàäíàò è áèò îò íåïîçíàòè èçâúí öåíòúðà è òâúðäè, ÷å ìó å îòêàçàíà âúçìîæíîñòòà äà ïîäàäå æàëáà â ïîëèöèÿòà.

Ïðåç ñåïòåìâðè 2014 ã. äâàìàòà ñèðèéöè ïîëó÷àâàò áåæàíñêè ñòàòóò â Áúëãàðèÿ. Ñ òîâà òå ñà èíôîðìèðàíè, ÷å òðÿáâà äà íàïóñíàò ïðèåìàòåëíèÿ öåíòúð, ôèíàíñîâàòà ïîìîù îò îêîëî 60 ëâ. ìåñå÷íî èì å ñïðÿíà, íÿìà ïðîãðàìà çà èíòåãðàöèÿ, êîÿòî äà èì ïîìîãíå ñ íàìèðàíåòî íà æèëèùå èëè ðàáîòà. Íÿìàò äîñòúï äî çäðàâíè óñëóãè è îáðàçîâàíèå. Â ðåçóëòàò òå ïðåêàðâàò òðè äíè íà óëèöàòà, à ïðåç äåêåìâðè 2014 ã. çàìèíàâàò çà Äàíèÿ ñúñ ñðåäñòâà, èçïðàòåíè èì îò ðîäíèíè â Ñèðèÿ.

Â Äàíèÿ òå ïðåêàðâàò öÿëàòà ñëåäâàùà ãîäèíà â îáæàëâàíå íà ðåøåíèåòî íà äàòñêèòå âëàñòè äà ãè âúðíå â Áúëãàðèÿ. Ïðåäâèä òàçè ñèòóàöèÿ Êîìèòåòúò ïðèåìà, ÷å äåïîðòèðàíåòî èì îáðàòíî â Áúëãàðèÿ ñïîðåä Äúáëèíñêèÿ ðåãëàìåíò áè ãè èçëîæèëî íà ðèñê îò íåïîïðàâèìà âðåäà.





Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 566
06.02.2017 »
01.02.2017 »
25.01.2017 »
21.01.2017 »
19.01.2017 »
18.01.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/95 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òîâà ñà ïúëíè ãëóïîñòè íàèñòèíà, íî êîëêî å õóáàâî, ÷å íÿìà äà íè ãè âðúùàò.....
+2
 
 
Êàòî òîëêîâà íè å ëîøà ñòðàíàòà è "æåñòîêà" ñè ïðèáåðåòå è îñòàíàëèòå çàåäíî ñ ìàíãàëèòå ÷å äà ñè ïî÷èíåì ìàëêî îò òåçè âðåäíè çà íàñ ïàðàçèòè
+2
 
 
Ïîäàðÿâàìå èì âñè÷êèòå òàëèáàíè â Áúëãàðèÿ!
+2
 
 
Îòêàçàíà èì å ëåêàðñêà ïîìîù å è? Íà âñè÷êè áúëãàðè áåç îñèãîðîâêè ëåêàðñêà ïîìîù ÍÅ ñå îêàçâà. Ñúæàëÿâàì íî íå ìè äðåìå çà áåæàíöèòå èëè ïî òî÷íî çà íåëåãàëíèòå èìèãëàíòè çàùîòî ïîâå÷åòî ñà òàêèâà
+1
 
 
Äîáðå, ÷å ñà îñòàíàëè ñâåñòíè, èñòèíñêè áúëãàðñêè ïîëèöàè!
+1
 
 
Äà âçåìå è òèÿ,êîèòî ñà îñòàíàëè òóêà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ôåâðóàðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðà â Ñîôèÿ 2017 ãîäèíà
Âîéíàòà â Ñèðèÿ
Òðèôîí Çàðåçàí è Ñâ. Âàëåíòèí 2017
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
Çèìà 2016/2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: