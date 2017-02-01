Øîêèðàùà ïðèñúäà íà áàùà âäèãà ìàëúê ãðàä íà ïðîòåñò

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Èçòî÷íèê: bTV 11:50 / 03.02.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ðîäèòåëè, èçãóáèëè ñèíà ñè ïðè êàòàñòðîôà çàðàäè êîí, ñà îñúäåíè íà ìèçåðèÿ. Ðàçñëåäâàùèòå íå îòêðèâàò ñîáñòâåíèöèòå íà æèâîòíîòî, ïðè÷èíèëî èíöèäåíòà, íî çà ñìåòêà íà òîâà ñúäúò îòíåìà øîôüîðñêàòà êíèæêà, à ñ òîâà è ïðåõðàíàòà íà ïî÷åðíåíèÿ áàùà, êîéòî å óïðàâëÿâàë àâòîìîáèëà âúâ ôàòàëíàòà âå÷åð. 

Òðàãåäèÿòà ñå ñëó÷âà íà 18 ìàé ìèíàëàòà ãîäèíà. 15-ãîäèøíèÿò Ïàâëèí è áàùà ìó îò Íèêîëàåâî âîçÿò ìîì÷å îò ãðàäà äî áîëíèöàòà â Ñòàðà Çàãîðà è ñå âðúùàò ïðèâå÷åð. Èçâåäíúæ íà ïúòÿ èçñêà÷àò êîíå. Ñëåäâà óäàð. Ìîì÷åòî å îòêàðàíî ñ òåæêà ÷åðåïíî-ìîçú÷íà òðàâìà â ñòàðîçàãîðñêàòà áîëíèöà, íî ëåêàðèòå íå óñïÿâàò äà ãî ñïàñÿò. Äåëîòî ñå âîäè ñðåùó íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë. Ñëåä êàòî ðàçñëåäâàùèòå íå îòêðèâàò ñîáñòâåíèöèòå íà êîíåòå, îáâèíÿåì çà ñìúðòòà íà ìîì÷åòî ñòàâà áàùàòà, âúïðåêè ÷å íå å øîôèðàë ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò è íå å óïîòðåáèë àëêîõîë. Ñúäúò ìó îòíåìà êíèæêàòà çà 10 ìåñåöà. Òîé å øîôüîð è èçêàðâà ïðåõðàíàòà ñ äâà êàìèîíà, êóïåíè íà êðåäèò. Àêî ñïðå ðàáîòà, ñåìåéñòâîòî ãóáè æèëèùåòî ñè è å îáðå÷åíî íà ìèçåðèÿ. 

Êìåòúò íà ãðàä Íèêîëàåâî - Êîñüî Êîñåâ, å øîêèðàí îò ïðèñúäàòà, à ìåñòíèòå õîðà ñà ãîòîâè äîðè íà ïðîòåñò. "Àç äåòåòî ñè íå ìîãà äà ãî âúðíà, íî èñêàì äà íàìåðÿò ñîáñòâåíèêà íà êîíÿ. Äà ãî îòêðèÿò è ïðèñúäàòà ìó äà áúäå äà îáåçîïàñè öåëèÿ ó÷àñòúê", êàçâà ïúê ìàéêàòà íà Ïàâëèí - Ðàäîñòèíà Âàñèëåâà. 

Áàùàòà íà Ïàâëèí îòêàçà äà ãîâîðè ïðåä êàìåðà. Ñúäåáíîòî ðåøåíèå ùå áúäå îáæàëâàíî íà 6 ôåâðóàðè.









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Êàê íå ãè å ñðàì!!!Ïîðåäíèòå íåêàäúðíèöè,êîèòî íå ìîãàò äà ñè ñâúðøàò ðàáîòàòà.Ñðàìîòà!!ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬
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Æèâååì â "ïðàâîâà äúðæàâà"!!! Äåôàêòî â áåçêîíå÷åí ñåðèàë íà áåçóìèåòî.
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