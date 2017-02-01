Øîêèðàùà ïðèñúäà íà áàùà âäèãà ìàëúê ãðàä íà ïðîòåñò

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Òðàãåäèÿòà ñå ñëó÷âà íà 18 ìàé ìèíàëàòà ãîäèíà. 15-ãîäèøíèÿò Ïàâëèí è áàùà ìó îò Íèêîëàåâî âîçÿò ìîì÷å îò ãðàäà äî áîëíèöàòà â Ñòàðà Çàãîðà è ñå âðúùàò ïðèâå÷åð. Èçâåäíúæ íà ïúòÿ èçñêà÷àò êîíå. Ñëåäâà óäàð. Ìîì÷åòî å îòêàðàíî ñ òåæêà ÷åðåïíî-ìîçú÷íà òðàâìà â ñòàðîçàãîðñêàòà áîëíèöà, íî ëåêàðèòå íå óñïÿâàò äà ãî ñïàñÿò. Äåëîòî ñå âîäè ñðåùó íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë. Ñëåä êàòî ðàçñëåäâàùèòå íå îòêðèâàò ñîáñòâåíèöèòå íà êîíåòå, îáâèíÿåì çà ñìúðòòà íà ìîì÷åòî ñòàâà áàùàòà, âúïðåêè ÷å íå å øîôèðàë ñ ïðåâèøåíà ñêîðîñò è íå å óïîòðåáèë àëêîõîë. Ñúäúò ìó îòíåìà êíèæêàòà çà 10 ìåñåöà. Òîé å øîôüîð è èçêàðâà ïðåõðàíàòà ñ äâà êàìèîíà, êóïåíè íà êðåäèò. Àêî ñïðå ðàáîòà, ñåìåéñòâîòî ãóáè æèëèùåòî ñè è å îáðå÷åíî íà ìèçåðèÿ.
Êìåòúò íà ãðàä Íèêîëàåâî - Êîñüî Êîñåâ, å øîêèðàí îò ïðèñúäàòà, à ìåñòíèòå õîðà ñà ãîòîâè äîðè íà ïðîòåñò. "Àç äåòåòî ñè íå ìîãà äà ãî âúðíà, íî èñêàì äà íàìåðÿò ñîáñòâåíèêà íà êîíÿ. Äà ãî îòêðèÿò è ïðèñúäàòà ìó äà áúäå äà îáåçîïàñè öåëèÿ ó÷àñòúê", êàçâà ïúê ìàéêàòà íà Ïàâëèí - Ðàäîñòèíà Âàñèëåâà.
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