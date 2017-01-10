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МОН: Ето къде в страната ще се учи утре
Източник: Blagoevgrad24.bg 17:21 / 10.01.2017 Отпечатай Изпрати
© МОН
Училищата в 87 общини в страната утре (11 януари 2017 г.) ще се провежда учебен процес. Това съобщиха от МОН и добавиха:

Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области - София-град, Бургас, Мотана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Няма да се учи и в 178 общини, заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.

Спарвката е към 16.00 часа на 10 януари 2017 г. Общини, в които утре (11 януари) ще се учи:

- Област Благоевград: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ "Климент Тимирязев", Сатовча, Струмяни, Хаджидимово

- Област Варна: Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

- Област Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол

- Област Видин: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци

- Област Враца: Борован, Враца, Роман, Хайредин

- Област Добрич: Шабла

- Област Кърджали: Ардино, Джебел, Кърджали

- Област Кюстендил: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно

- Област Ловеч: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ПУ "Васил Левски", Априлци без ОУ "Васил Левски" и ПГ по туризъм

- Област Плевен: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг

- Област Пловдив: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски

- Област Сливен: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица

- Област Смолян: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

- Област София-област: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч

- Област Търговище: Попово, Търговище

- Област Хасково: Свиленград, Симеоновград

- Област Шумен: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.




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