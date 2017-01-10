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|МОН: Ето къде в страната ще се учи утре
Кметовете са издали заповеди за неучебен ден в 8 области - София-град, Бургас, Мотана, Пазарджик, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Няма да се учи и в 178 общини, заради влошените метеорологични условия и високата грипна заболеваемост.
Спарвката е към 16.00 часа на 10 януари 2017 г. Общини, в които утре (11 януари) ще се учи:
- Област Благоевград: Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански без ЗПГ "Климент Тимирязев", Сатовча, Струмяни, Хаджидимово
- Област Варна: Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
- Област Велико Търново: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
- Област Видин: Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Макреш, Ружинци
- Област Враца: Борован, Враца, Роман, Хайредин
- Област Добрич: Шабла
- Област Кърджали: Ардино, Джебел, Кърджали
- Област Кюстендил: Кюстендил, Невестино, Рила, Трекляно
- Област Ловеч: Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица, Ловеч без ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ПУ "Васил Левски", Априлци без ОУ "Васил Левски" и ПГ по туризъм
- Област Плевен: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Плевен, Пордим, Червен бряг
- Област Пловдив: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Марица, Садово, Стамболийски
- Област Сливен: Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
- Област Смолян: Баните, Борино, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
- Област София-област: Правец, Ботевград, Етрополе, Годеч
- Област Търговище: Попово, Търговище
- Област Хасково: Свиленград, Симеоновград
- Област Шумен: Велики Преслав, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово.
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Коментари (1)
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на 10.01.2017 г.
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