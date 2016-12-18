Ðàäåâ íå äàâà çíàê, ÷å ñå å ïóñíàë îò ïîëàòà íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà

Íîâîèçáðàíèÿò ïðåçèäåíò Ðóìåí Ðàäåâ íå äàâà íèêàêúâ çíàê, ÷å ñå å ïóñíàë îò ïîëàòà íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà. Òîâà å ïðèòåñíèòåëíî - äà ãëåäàø êàê âúçäóøåí àñ ñå ïðåâðúùà â ÷åðâåíî ÷ó÷åëî.
©
Äîðè ãåíåðàë Ðåøåòíèêîâ íå ñå å íàäÿâàë íà òîëêîâà äîáðî ïîïàäåíèå çà ïåòàòà êîëîíà ó íàñ êîãàòî å ïèñàë ïñèõîïðîôèëà íà êàíäèäàò-ïðåçèäåíòà íà ëåâèöàòà. Òîâà å ïîñëåäíèÿò îôèöèàëåí óäàð íà ðóñêèÿ ðàçóçíàâà÷ - íàëè îò íîâàòà ãîäèíà å â ïåíñèÿ, è ñåãà íåâúçìóòèìî ñè ïèå âîäêàòà ïîä îâàöèèòå íà êîëåãèòå ñè ó íàñ è â Ðóñèÿ.
Çà áëàãîäàïíîñò Êîðíåëèÿ ãî íàðå÷å ãëóïàê, ñ êîéòî íÿìà íóæäà äà ñå ñïîðè. À òîé ïðîñòî áåøå èçîáëè÷èë ÷åðâåíàòà ëåëÿ â ïîðåäíàòà é ëúæà. Ìíîãî é ñå ñúáðà íà Êîðíåëèÿ - âñåêè äåí òðÿáâà äà äîêàçâà, ÷å íå âèíàãè ëúæå.
Äà îñòàâèì Ðåøåòíèêîâ, òîé ñëåä âðåìå ùå íè êàæå ïîâå÷å çà Íèíîâà, ñëåä êàòî òÿ ìó ñêúñà ïàãîíèòå, íåèçáåæíî å. Âúïðîñúò å äàëè Ðàäåâ íå å ãëóïàê, çàñëåïåí îò ÷åðâåíàòà ðîçà íà Êîðíåëèÿ. Çàñåãà ïèëîòúò è ÁÑÏ äåéñòâàò â óäèâèòåëåí ñèíõðîí. Ñëåä êàòî íàïúëíè ùàáà ñè ñ ÷åðâåíè êàäðè, Ðàäåâ îáúðíà âíèìàíèå è íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè íà ïðàâèòåëñòâîòî, ñÿêàø òîâà å îò ïúðâèòå çàäà÷è íà ïðåçèäåíòà. Âìåñòî äà ìó ñâèå ñàðìèòå, Áîéêî Áîðèñîâ èçïðàòè Ëèëÿíà Ïàâëîâà äà äàâà îáÿñíåíèÿ íà Ðàäåâ çà òîë ñèñòåìàòà. Òîâà å íå÷óâàíî. Èëè Áîðèñîâ ñå íàäÿâà äà ðàáîòè ñ Ðàäåâ â òðåòèÿ ñè ïðåìèåðñêè ìàíäàò, èëè ñå ÷óâàò ðåäîâíî ñ Ðåøåòíèêîâ. Äðóãî îáÿñíåíèå íÿìà.
Òåïúðâà ïðåäñòîè äà ðàçáåðåì äàëè ñè èìàìå ðàáîòà ñ ïîëèòè÷åñêè ãëóïàê. Àêî Ðàäåâ áåøå ïîäêðåïèë è ïèÿíñêàòà äåêëàðàöèÿ íà ÁÑÏ çà âèåëèöèòå íà 31 äåêåìâðè, ñúìíåíèÿòà îòïàäàõà. Êàê ëè ñå å âúçäúðæàë äà íå ïîäàäå ðúêà íà áåäñòâàùèÿ íàðîä ïîä èãîòî íà Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, ïðîâúçããëàñåí îò ÷åðâåíèòå çà áîã íà ïðèðîäíèòå ñòèõèè. Ïîëèòè÷åñêèÿò íè æèâîò íå ïîçíàâà ïî-ñêîïåíà äåêëàðàöèÿ. Èíòåëåêòóàëíàòà ìîù íà ëåâèöàòà ñå èçëÿ ñ îãðîìíà ñèëà, îñòàâèëà áåçìúëâåí äîðè Ðàäåâ - çà íåãîâ êúñìåò.
Äàëè Ðàäåâ å â ñúñòîÿíèå äà óäàðè òàêà ïî ìàñàòà, ÷å î÷èëàòà íà Íèíîâà äà ñå ñ÷óïÿò â òàâàíà , à Èëèÿíà Éîòîâà äà èçïèùè îò ñúñåäíàòà ñòàÿ. Âàæíî å äà ãî íàïðàâè, êàêòî å âàæíî è ñ êàêâî òî÷íî ùå óäàðè ïî ìàñàòà. Àêî íÿìà äóïå äà ãî íàïðàâè, òåçè äâåòå êàêè ùå ãî âúðòÿò íà áàâåí îãúí, äîêàòî îò ïàðàäíàòà ìó ãåíåðàëñêà óíèôîðìà è êîíöè íå îñòàíàò. À è Áîðèñîâ íÿìà äà å íàáëèçî äà ìó ïðàùà ìèíèñòðè çà îáÿñíåíèÿ.
Òîâà ëè å èçáîðúò íè - ÷åðâåíî ÷ó÷åëî â ñàìîëåòà. È Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà ïðåìèåð. Íÿìà âñå îùå äàííè Ðàäåâ äà å ïðèäðóæàâàë Íèíîâà ïðè îíàçè ïàìåòíà ñíèìêà ïðåä áþñòà íà Òîäîð Æèâêîâ. Íî ïàê ùå å ñåïòåìâðè è íèùî íå ñå çíàå.