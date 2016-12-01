Âåðèæíà êàòàñòðîôà â ñíåæíèÿ àä íà ÀÌ "Òðàêèÿ" êðàé Êàðíîáàò!

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 17:05 / 30.12.2016 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îáñòàíîâêàòà áåøå óæàñíà.Ëîøîòî å,÷å êîëåãèòå êàðàõà ñ íåñúîáðàçåíà - íàä 120 êì/ â ÷àñ. Íÿìàøå âèäèìîñò íà 5 ìåòðà, à òå ôó÷àò.Ñëàâà áîãó - ìèíàõ,íî ñëåä íàñ.....
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Ëåòíè ãóìè , íåñïàçâàíå íà ãîëÿìà äèñòàíöèÿ è íåñúîáðàçåíà ñêîðîñò . Åòî ãè ïîñëåäñòâèÿòà .
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Áåçîòãîâîðíè êúì ñåáå ñè è êúì äðóãèòå!
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